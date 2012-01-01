مشاغل خانگی و رمزگشایی از قفل بسته بیکاری/ صدور 1700 مجوز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در گذشته های نه چندان دور با وجود مشاغل خانگی و پرداختن تقریبا تمام اعضای خانواده به کسب و کار کمتر معضلی به نام بیکاری در جامعه خودنمایی می کرد چراکه در جوامع سنتی از کوچک و بزرگ تقریبا همه به کاری مشغول بودند و نیاز خانواده و اجتماع را به خوبی تامین می کردند.

با گذر زمان و گسترش فرهنگ شهرنشینی که بر مصرف گرایی و راحت طلبی استوار بود کم کم معضلی به نام بیکاری در جامعه رخ نمود به نحوی که هم اکنون به بحرانی جدی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است.

مشاغل کاذب و پشت میز نشینی رواج یافته است

در آن ایام اقتصاد روستایی و مشاغل خانگی نقشی حیاتی در ایجاد اشتغال و تامین زندگی مردم بر عهده داشت که متاسفانه این روزها به دلیل مصرف گرایی و رواج مشاغل کاذب و پشت میز نشینی به فراموشی سپرده و نقش حیاتی خود را در اقتصاد از دست داده اند.

بر همین اساس پرواضح است که مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال، نقش حلقه گمشده ای را ایفا می کنند که حل ریشه ای معضل بیکاری در کشور و استان همدان را خواهند داشت.

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه با تاکید بر اینکه پرداختن و حمایت از مشاغل خانگی به شیوه های گوناگون و با نگاه نوین در کشورهای توسعه یافته جهان مورد توجه است، گفت: کارآفرینی در واحد های کوچک تولیدی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

احمد ترکاشوند با تاکید بر اینکه توجه به مشاغل ریشه دار در خانوارها به عنوان یکی از اساسی ترین محور این موتور محرکه برای ایجاد درآمد و اشتغالزایی مطرح است، گفت: با گسترش مشاغل کوچک و خانوادگی هم نهاد خانواده استحکام می یابد و هم جامعه از حداکثر توانمندی های بانوان و جوانان استفاده می کند.

مشاغل خانگی باعث احیا اقتصاد خانواده ها می شود

ترکاشوند با بیان اینکه این مشاغل باعث احیا اقتصاد خانواده شده و قدرت خرید خانواده ها را بالا می برد، ادامه داد: با ایجاد این مشاغل رفاه عمومی در سطح کلی افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در 22 اردیبهشت 89 تصویب شده و اکنون این قانون در مسیر اجرا قرار گرفته است، گفت: باید برای به حداقل رساندن بیکاری به موضوع مشاغل خانگی نگاهی ویژه داشت.

مشاغل خانگی بستر مناسب رونق کسب و کار است

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در همین خصوص با بیان اینکه مشاغل خانگی سابقه بسیار دیرینه ای در زندگی بشر داشته و در واقع بسیاری از مشاغل از دیرباز در خانه ها انجام میشده است، گفت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی باید برای احیا ظرفیت نیروهای مستعد جویای کار فراهم شود .

مسعود اقلامی با اشاره به اینکه در مشاغل و کسب و کارهای خانگی باید کار توسط اعضا خانواده در محیط خانه صورت گرفته و مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نشود، تاکید کرد: در کسب و کار مشاغل خانگی در محیط خانه تولید خدمت و کالا صورت می گیرد و عرضه، فروش و بازاریابی آن به خارج از محیط مسکونی منتقل می شود .

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: از ویژگیهای طرح کسب و کار خانگی این است که محیط خانه تغییر کاربری نمی یابد و معافیت از عوارض مالیاتی و تجاری شامل حال اینگونه محیط های کسب و کار خواهد شد .

اقلامی اظهار داشت: افزایش توان مهارتی شاغلان، استفاده از بازارچه های محلی به صورت دوره ای برای عرضه محصولات و ایجاد بستر مناسب فرهنگی رونق کسب و کار در حمایت از این طرح مورد توجه است .

متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی تسهیلات می گیرند

وی با تاکید بر اینکه آثار احیا کسب و کار خانگی در راستای تقویت اقتصاد ملی خواهد بود، گفت: به متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی 30 تا 50 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان ایجاد کسب و کار خانگی پرداخت می شود

مسعود اقلامی با ذکر اینکه 500 میلیارد ریال تسهیلات برای رونق مشاغل خانگی در همدان پیش بینی و ابلاغ شده افزود: این میزان تسهیلات برمبنای میزان تعهد اشتغال در شهرستان ها تقسیم شهرستانی و دستگاهی شده تا بتوان از آن برای پیشبرد مشاغل خانگی به صورت عادلانه کرد .

وی اظهار داشت: مجوز لازم برای ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی از سوی دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، فنی حرفه ای و سازمان صنعت و معدن و تجارت و با هماهنگی دبیرخانه کارگروه اشتغال صادر می شود .

مدیرکل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: این دستگاه ها با همکاری دبیرخانه کارگروه اشتغال مجوزهایی با دو امضا صادر کرده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند .

وی با بیان اینکه هیچگونه رقمی برای افرادی که متقاضی فعالیتی غیر از مشاغل خانگی هستند اختصاص نمی یابد، اظهار داشت: مجوز متقاضیان از سوی دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و قبل و بعد از پرداخت تسهیلات مسیر و مکان هزینه کرد تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد تا اعتبار پرداخت شده در مسیر ایجاد اشتغال هزینه شود .

مدیر کل کار و تعاون رفاه اجتماعی استان همدان گفت: افراد زیر پوشش کمیته امام خمینی(ره) و بهزیستی می توانند با چهار دستگاه پیش بینی شده برای ارائه مجوز مشاغل خانگی هماهنگی کرده تا برای پرداخت تسهیلات مجوز به آنها ارائه دهند .

به 124 رشته از مشاغل خانگی تسهیلات تعلق می گیرد

وی با ذکر اینکه طبق بررسی های صورت گرفته به 124 رشته از مشاغل خانگی تسهیلات تعلق می گیرد، در ارتباط با نحوه نام نویسی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی، اظهار داشت: افراد واجد شرایط باید با مراجعه به چهار دستگاه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، فنی حرفه ای و سازمان صنعت و معدن و تجارت طرح خود را ارائه دهند و دستگاه اجرایی نیز مکلف به بررسی صلاحیت افراد برای انجام فعالیت مورد نظر است .

وی اضافه کرد: مراجعه کنندگان بابد با ارائه مدارک فنی و حرفه ای مسئولان را با تخصص و نوع حرفه خود آشنا کنند تا متولیان این امر بعد از بررسی و تشکیل پرونده فرد مجوز در دبیرخانه امضا، از طریق دستگاه اجرایی به دبیر خانه معرفی و دبیرخانه هم به بانک معرفی می کند .

وی گفت: بانک های عامل هیچگونه مشکلی از حیث پرداخت تسهیلات ندارند و دستگاه های اجرایی برای اینکه متقاضیان در باز پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشوند مکلف به نظارت به محل هزینه اعتبار اختصاص یافته هستند .

وی با تاکید بر اینکه تنها به مشاغلی مجوز ارائه می شود که هیچگونه مزاحمتی برای ساکنان آن محدوده ایجاد نکند، گفت: طبق قانون شهرداری ها موظف هستند در بوستان ها بازارچه هایی ایجاد کرده تا تولید کنندگان بتوانند اقلام تولیدی خود را در آن مکان ها عرضه کنند .

تسهیلات مشاغل خانگی به مشاغل روستایی نیز پرداخت می شود

اقلامی با ذکر اینکه تسهیلات مشاغل خانگی به مشاغل روستایی نیز پرداخت می شود، گفت: طبق تاکید استاندار همدان در کارگروه اشتغال باید کارگروه هایی در شهرستان ها تشکیل و فرمانداری ها به همراه دستگاه اجرایی مسائل مرتبط با اشتغال روستایی را پیگیری کنند .

وی افزود: ایجاد اشتغال در روستاها و ایجاد درآمد برای آنها موجب ساکن شدن آنها در روستا و جلوگیری از مهاجرت آنها می شود .

مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: دستگاه های مرتبط با روستاها در کارگروه اشتغال مورد بررسی و مشخص شده است و برای هر کدام از آنها وظایفی پیش بینی شده است .

وی با تاکید بر اینکه کشور نیاز به هر نوع مشاغل برای رفع بیکاری داشته و بخشی از اشتغال در واحدهای بزرگ و با سرمایه گذاری های کلان ایجاد می شود، افزود: اجرای طرح های کلان به علت گستردگی و وسعت زمان بر بوده و در عین حال این طرح ها یکی از ملزومات کشور برای رونق اشتغال و تولید به شمار می رود .

وی با بیان اینکه بخشی از اشتغال در واحدهای تولیدی کوچک که پشتیبان واحدهای بزرگ هستند ایجاد می شود، اضافه کرد: پیگیری برای تقویت و تشکیل واحدهای کوچک به عنوان زیر مجموعه واحدهای بزرگ امری ضروری است چراکه واحدهای بزرگ چند واحد کوچک خدمات رسان را در زیر مجموعه خود دارند .

وی با بیان اینکه بخشی از این مشاغل در بخش مشاغل خانگی ایجاد می شود، اظهار داشت: افراد جویای کار زیادی مشتاق و متقاضی فعالیت در منزل هستند و این افراد می توانند علاوه بر ایجاد اشتغال برای دیگر افراد نیز شغل ایجاد کنند .

مشاغل خانگی می تواند پشتیبانی برای واحدهای بزرگ باشد

وی مشاغل خانگی را پشتیبانی برای واحدهای بزرگ دانست و گفت: نمونه هایی مختلفی از اشتغال خانگی در استان همدان و در سطح وسیع در کشور وجود دارد که با کمترین هزینه بهترین وسایل و قطعات را تولید می کنند .

وی توضیح داد: هم اکنون در یکی از روستاهای دور افتاده همدان قطعات برقی و الکترونیکی مونتاژ و در اختیار مبادی خاص و واحدهای بزرگ قرار می گیرد که توسعه اینگونه مشاغل خانگی جایگاه ارزشمندی در ایجاد اشتغال داشته است .

اقلامی یکی از مشکلات مشاغل خانگی را بازار فروش آن دانست و گفت: اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با ایجاد بازاچه هایی خود اشتغالی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان که بتواند پشتیبان مشاغل خانگی و رونق فروش آنها باشد، موافقت کردند .

مدیر کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی همدان گفت: بیشتر تولیدات استان به علت نداشتن بازار فروش رونقی نداشته اند چنانچه اینگونه اقدامات برای شناساندن ظرفیت ها و تولیدات استان صورت گیرد می تواند در توسعه اینگونه حرفه ها و مشاغل تاثیرگذار باشد .

وی گفت: با ساخت بازارچه هایی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای این استان می توان تولیدات و سوغاتی های ناشناخته همدان، تولیدات صنایع دستی ، پوشاک، ضروریات مردم نظیر صنایع تبدیلی خرد (مربا و ترشیجات) رابه افراد مقیم استان و مسافران و گردشگران عرضه کرد و مایحتاج مورد نیاز آنان را با گردآوری در یک مجموعه به راحتی در دسترس قرار داد .

وی اضافه کرد: ایجاد مبادی ورودی و خروجی و بازارچه هایی برای به نمایش گذاشتن کالاهای تولیدی استان علاوه بر ایجاد اشتغال در رونق و جذب گردشگر و توریست نیز موثر است .

بسته بندی مناسب کالا موجب افزایش فروش کالاهای تولیدی می شود

مدیر کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان خواستار دسته بندی کالاها با کیفیت مناسب، به روز و بازار پسند شد و گفت: بسته بندی مناسب کالا موجب افزایش فروش کالاهای تولیدی می شود .

وی صرفه جویی ارزشمند در وقت، کاهش چشمگیر قیمت تمام شده، تبدیل شاغلان مزد بگیر به خویش کارفرمایان جدید، مشارکت فعال و موثر زنان در افزایش تولید ناخالص داخلی را از محاسن مشاغل خانگی برشمرد .

وی با ذکر اینکه کاهش قیمت تمام شده کالا موجب افزایش عرضه کالای تولیدی می شود اضافه کرد: ساختار ساده و زودبازده کسب و کار خانگی، بهره وری بالای نیروی کار و سرمایه در کسب و کار خانگی، سرمایه ثابت مورد نیاز بسیار کم و ناچیز از دیگر محاسن مشاغل خانگی است .

97 مجوز مشاغل خانگی صنایع‌دستی در همدان صادر شد

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان نیز گفت:از ابتدای سال جاری تا اواسط آبان‌ماه 97 مجوز مشاغل خانگی برای طرح‌های صنایع‌دستی در این استان صادر شده است .

بهجت عباسی گفت :هنرمندان 223 طرح در سال جاری خواستار دریافت مجوز مشاغل خانگی بودند که از این تعداد 97 طرح واجد شرایط اعلام شد .

وی با اشاره به این که 70 نفر در شهرستان همدان متقاضی مجوز مشاغل خانگی صنایع‌دستی بودند، افزود: از این تعداد 40 طرح این مجوز را دریافت کردند .

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان همدان گفت: 38 پرونده مشاغل خانگی در شهرستان همدان برای دریافت تسهیلات بانکی به اداره کار و امور اجتماعی این استان معرفی شده‌اند .

عباسی اضافه کرد: مجوزهای مشاغل خانگی صادر شده از سوی معاونت صنایع‌دستی استان همدان به شهرستان‌های تویسرکان، اسدآباد، رزن، همدان و کبودرآهنگ مربوط می‌شود .

1700 مجوز مشاغل خانگی روستایی در همدان صادر شد

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان همچنین گفت: در سال جاری یک هزار و 707 فقره مجوز مشاغل خانگی روستایی صنایع‌دستی در استان همدان صادر شده است .

بهجت عباسی اظهار داشت: از این تعداد 103 مجوز مشاغل خانگی روستایی صنایع‌دستی برای هنرمندان روستاهای شهرستان همدان صادر شده است .

عباسی افزود: هنرمندان روستاهای شهرستان همدان در رشته‌های گلیم بافی، خراطی، چرم، نقاشی روی سفال، سرمه‌ دوزی، قلاب ‌بافی و معرق چوب موفق به دریافت مجوز مشاغل خانگی صنایع‌دستی روستایی شدند .

وی با بیان این‌که بیشترین تعداد مجوز مشاغل خانگی روستایی صنایع‌دستی در شهرستان ملایر صادر شده است، اظهار داشت: هنرمندان روستاهای کسب، ارزانفود، رضوانکده، داویجان، حسن آباد، حسین آباد ناظم، حسین آباد شاملو، حاجی آباد، دهنو و مهرآباد در ملایر موفق به دریافت این مجوزها شدند .

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اضافه کرد: 409 مجوز مشاغل خانگی روستایی صنایع‌دستی نیز در تویسرکان صادر شده است .

وی یادآور شد: روستاهای در شهرستان‌های اسدآباد، رزن، کبودرآهنگ، بهار و فامنین نیز مجوزهای مشاغل خانگی روستایی صنایع‌دستی را دریافت کرده‌اند .

عباسی گفت: صدور مجوزهای مشاغل خانگی روستایی در استان همدان در رشته‌های عروسک بافی، گلیم بافی، معرق، سرمه‌دوزی، سراجی، قاب سازی، تذهیب، قلم زنی روی مس و گبه محقق شده است .

توسعه مشاغل خانگی برای بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی در همدان ضروری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: توسعه مشاغل خانگی برای بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی در همدان ضروری است .

علیرضا رنجبر ضرابی افزود: افزایش بهره وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مد نظر است و برای تحقق این خواسته باید سهم اشتغال را در کشاورزی کاهش داد .

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان فائو تا سال 2045 برای نگه داشتن تولید باید سهم اشتغال در بخش کشاورزی به سه درصد کاهش یابد، گفت: باید به دنبال خروج کمی شاغلان و ورود کیفی بود .

فرهنگ کسب و کار در استان همدان ضعیف است

رنجبر ضرابی با بیان اینکه فرهنگ کسب و کار در استان همدان ضعیف است، عنوان کرد: متاسفانه همچنان فرهنگ پشت میز نشینی بر جامعه حاکم است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان توسعه کسب و کار های خانگی با توجه به حضور بانوان فارغ التحصیل را بسیار مهم و قابل توجه برشمرد .

آنچه مسلم است اینکه بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران و استان همدان است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد مگر اینکه خود افراد به فکر چاره ای در این زمینه باشند که روی آوردن به مشاغل خانگی در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.