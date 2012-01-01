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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۸

مهمانپرست:

بررسی اعلام قدس به عنوان پایتخت کیان یهودی به شدت مردود است

بررسی اعلام قدس به عنوان پایتخت کیان یهودی به شدت مردود است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، بررسی قانون اعلام قدس شریف در کنیست رژیم صهیونیستی به عنوان پایتخت یکپارچه «کیان یهودی» را بشدت مردود دانست و آن را تجاوز جدی به حقوق تاریخی و ابدی مردم فلسطین ذکر کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد : به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران این روند خطرناک ، گام دیگری در یهودی سازی کامل مقدسات اسلامی بوده و بار دیگر ماهیت نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی و هتک حرمت مقدسات ادیان الهی را آشکار می سازد ، که این مسئله ، نشانه اطمینان آنان به سکوت جامعه جهانی و عدم واکنش عملی مناسب توسط کشورهای منطقه است.

مهمان پرست افزود : جمهوری اسلامی ایران از تمامی سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای بویژه سازمان همکاریهای اسلامی و علی الخصوص کمیته قدس شریف وابسته به این سازمان که هدف از ایجاد آن صیانت از سرزمینهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بوده است می خواهد تا در چارچوب مسئولیتهای خود ، برای مقابله با این اقدام ضد حقوق بشری، برخوردی قاطعانه داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد : همزمان با اقدامات فوق ، ضرورت دارد مردم آزاده و طرفدار حق و عدالت با تاکید بر قدس شریف به عنوان نمادهمبستگی ادیان الهی ، از تمامی ظرفیتهای خود برای دفاع از این مکان مقدس استفاده کرده و با اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی ، برخورد موثر کنند.

کد مطلب 1497917

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