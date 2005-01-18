مديرفني استقلال اهواز در كلاس آموزش آناليز شركت كرد

به گزارش خبرنگار " مهر" باشگاه استقلال اهواز كه قبل از اين سيستم آناليز مستر كوچ را خريداري كرده بود صبح امرزو اين سيستم را در محل باشگاه نصب و راه اندازي كرد.

در اين كلاس آموزشي كه با حضور نماينده انحصاري شركت مستركوچ در ايران و خاورميانه و مسئولان استقلال اهواز برگزار شد ، كريم بوستاني مديرفني اين باشگاه نيز به عنوان نماينده كادر فني حضور داشت. علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهواز پس از خريد اين سيستم ابراز اميدواري كرد كادر فني اين تيم از اين پس بتواند با كمك سيستم آلناليز مستركوچ به نتايج قابل قبولتري دست يابد.

قبل از استقلال اهواز ، تيم هاي سايپا ، صباباتري و پگاه گيلان نيز به سيستم آناليز مستركوچ مجهز شده بودند.