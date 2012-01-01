نخستین یادواره تجلی بصیرت به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته 10 دی، نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت با سخنرانی سید محمد حسینی؛ وزیر ارشاد، حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری ارشاد و اصغر امیرنیا دبیراین یادواره در تالار وحدت به پایان کار خود رسید.

در ابتدای این برنامه امیرنیا به روی صحنه رفت و گفت: نهم دیماه 88 برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی است که مردم ایران با سربلندی از آن بیرون آمدند. آزمونی بود که از امتحانات قبلی سختر بود زیرا دوسوی ماجرا متولیان اصلی انقلاب بودند.

وی افزود: در آن برهه از زمان قلب امام زمان (عج) و مومنان واقعی به درد آمد ولی با عنایت الهی و در صحنه بودن مردم به تاصی از حضرت علی (ع)، ملت قهرمان ایران اسلامی حماسه‌ای غرورآفرین آفریدند که خون شهدا را در ایران تبیت کرد و نقشه دشمنان را برآب کرد.

امیرنیا ضمن ارائه گزارش اجرای برنامه و تعداد آثار رسیده به نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت بیداری اسلامی جهان عرب و نیز بیداری انسانی دنیای غرب را تحت تاثیر از حماسه 9 دی دانست.

در ادامه وزیر ارشاد به روی سن رفت و خواستار تلاش هنرمندان برای خلق آثار هنری درباره حماسه 9 دی شد .

سید محمد حسینی اظهار کرد: اجرای این یادواره سال گذشته در سطح محدودی بود اما امسال با مسوولیت هنرمندان عزیز منسجم‌‌تر و گسترده تر برگزار شده است.

وی گفت : هنرمندان در ثبت واقعه 9 دی سهیم هستند چرا که مردم قهرمانان واقعی آن بوده و آحاد مردم با بصیرت و حضور در صحنه از ارزش‌های اسلامی، آرمان های امام راحل و ولایت و رهبری صیانت کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی استقبال هنرمندان در زمینه‌های مختلف هنری را خوب توصیف کرد و افزود: با این فرصت کم هنرمندان در این رویداد مشارکت خوبی در بخش‌های مختلف هنری داشتند که جای تقدیر و تشکر فراوان از تک تک آنها وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: هنرمندان ما با زمان‌شناسی و آینده‌نگری خود در جهت پیشرفت کشور کمک می‌کنند چرا که سه عنصر ایمان، عشق و معرفت در آن ها وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سال‌های آینده شاهد اهتمام بیشتری در این زمینه خواهیم بود، اظهار داشت: بر خود فرض می دانم که از بخش موسیقی و اجرای سمفونی بصیرت تشکر کنم چرا که این کارهای هنری باعث گسترده شدن هنر در سطح جامعه خواهد شد.

وی اظهار کرد: همانگونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس هنرمندان دارای نقش و حضور بی بدیلی بودند و اکنون در جبهه جنگ نرم نیز هنرمندان باید فعال باشند و قداست و معنویت مفید هنر را که دارای تأثیر فراوان است فعال نگه دارند.

در ادامه این برنامه از نفرات برتر بخش‌های مختلف جوایزی به نفرات برتراهدا شد که در بخش کارگاه نقاشی نسرین زندی‌روان،‌ لیلا فومنی و داوود امیری به ترتیب سوم، دوم و مقام اول را کسب کردند.

در بخش نقاشی دیواری نیکا نخعی، سوم و خاطره خطبی، دوم شد. در این بخش کسی نفر اول نشد. در بخش عکس رئوف محسنی (عکاس مهر)، حسین حیدرپور و جواد عسکر روغنی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش کاریکاتور محمود آرادنیا، سلیمه صادقی و علیرضا پاکران مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین از یونس خانی؛ عکاس خبرگزاری مهر، امیر خلوص؛ عکاس خبرگزاری ایسنا و محمد عزیزی؛ عکاس خبرگزاری فارس تقدیر و تجلیل شد.

