22 اثر به دبیرخانه نهمین سوگواره تعزیه مازندران ارسال شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 10 اثر از گروههای برتر تعزیه شهرهای مازندران برای اجرا در نهمین سوگواره تعزیه استان که از 15 تا 22 دیماه در حسینیه هدایت آمل برگزار می شود، انتخاب شد.

وی افزود: امسال برای نخستین بار دو گروه تعزیه از استانهای گیلان و گلستان به صورت میهمان در سوگواره تعزیه مازندران در آمل شرکت کردند تا زمینه منطقه ای شدن این سوگواره از سال آینده در شمال کشور فراهم شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، تجلیل از خلیلی، پیشکسوت تعزیه مازندران، تجلیل از یادمان مرحوم کیاسری تعزیه خوان فقید استان و برپایی نمایشگاه عکس تعزیه و لوازم شبیه خوانی و برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه را از برنامه های جنبی این سوگواره بیان کرد.

محمدی، از رویکرد جدید دبیرخانه سوگواره تعزیه مازندران در آمل در چمع آوری فراخوان از تعزیه خوانان برتر این استان برای ارائه نسخه های خطی تعزیه به دبیرخانه سوگواره خبر داد و گفت: دبیرخانه سوگواره تعزیه مازندران قصد دارد با این اقدام آثار مکتوب این هنر ماندگار را جمع آوری کند.

وی ادامه داد: در فراخوانی از افراد برای شرکت در آسیب شناسی تعزیه در سطح مازندران خواسته شده تا آثار خود را تا سی ام ماه ماه جاری به صورت علمی و کار پژوهشی به دبیرخانه سوگواره تعزیه مازندران در آمل ارسال کنند و به سه نفر برتر جوائز نفیسی اهدا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، از تعزیه و تعزیه خوانی به عنوان آیین و هنرهای نمایشی خاص محرم که برگرفته از نهضت بزرگ عاشورا الهام گرفته است یاد کرد و ادامه داد: تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانست با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیامهای ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

محمدی یادآورشد: این هنر در مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.