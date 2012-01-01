امکان اتصال 5کارت بانکی به موبایل/ عرضه تلفن اینترنتی روی وایمکس

سعید صامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شبکه تلفن همراه و وایمکس ایرانسل و عرضه انواع سرویس های ارزش افزوده از طریق این شبکه، اظهار داشت: سرویس‌هایی همچون شبکه مجازی اختصاصی ایمن بر بستر موبایل و وایمکس هم اکنون عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده که موجب کاهش هزینه و افزایش امنیت اطلاعات سازمان‌ها می‌شود.

راه اندازی شبکه اختصاصی مجازی بر بستر GPRS و WIMAX ایرانسل

مدیرکل توزیع و فروش ایرانسل، با بیان اینکه بر بستر GPRS ایرانسل نیز شبکه APN (شبکه خصوصی مبتنی بر دیتای موبایل ) راه‌اندازی شده که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یک شبکه امن از آن استفاده می‌کنند، ادامه داد: سرویس VPN (شبکه خصوصی مجازی ) ایرانسل روی شبکه وایمکس و در مناطق تحت پوشش این شبکه راه‌اندازی شده و شبکه بانکی و سایر سازمان ها از آن استفاده می کنند و در آینده نزدیک نیز سرویس تلفن اینترنتی روی وایمکس عرضه خواهد شد.

صامتی از راه‌اندازی سرویس‌های نوین مبتنی بر شبکه تلفن همراه و وایمکس ایرانسل در بخش‌هایی از جمله بهداشت و حمل و نقل عمومی خبر داد و با اشاره به پیاده‌سازی بحث پرداخت الکترونیک در ایرانسل به مهر گفت: در حوزه خدمات بانکداری همراه یا همان موبایل بانکینگ، ایرانسل بدون اینکه تمایلی به تبدیل شدن به بنگاه مالی و بانک داشته باشد، خدمات بانکداری همراه خود را با مشارکت شبکه بانکی کشور و از آبان 88 راه اندازی کرده و اکنون امکان اتصال حداکثر 5 کارت بانکی به سیم کارت ایرانسل را برای مشترکان خود فراهم کرده و مشترکان می‌توانند پرداخت‌های خود را از این طریق انجام دهند. همچنین اخیرا نیز روی این سیستم تکنولوژی NFC پیاده شده که بتوانیم آن را توسعه دهیم.

ایرانسل یک میلیون و 400 هزار نقطه فروش دارد

مدیرکل توزیع و فروش اپراتور ایرانسل تعداد نقاط فروش محصولات ایرانسل در کشور را بیش از یک میلیون و 400 هزار نقطه عنوان کرد که محصولاتی همچون کارت‌های شارژ ایرانسل را بر بستر فیزیکی و الکترونیکی همچون خودپردازهای بانکی، پایانه‌های فروش بانکی و فروشگاهی عرضه می‌کنند و به مهر گفت: ایرانسل با توجه به سیاست برون‌سپاری فعالیت‌های خود، از همکاری 16توزیع‌کننده اصلی برخوردار است و علاوه بر این 9 هزار نماینده رسمی ثبت شده دارد که به پرتال ایرانسل دسترسی دارند و امکان فروش، ثبت‌نام و ارائه انواع سرویس‌های ایرانسل از این طریق فراهم است.

به گفته وی، از این تعداد 4500 نماینده برتر هستند که دسترسی‌های بیشتری دارند و سرویس‌های بیشتر و با اولویت‌های بالاتری را می‌توانند ارائه کنند که این رده‌بندی بین نمایندگان برای ارتقای کیفی سرویس طراحی شده و یک نوع رقابت بین نمایندگان ایرانسل ایجاد کرده است.

80درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات ایرانسل قرار دارند

صامتی با اشاره به 5 سال حضور ایرانسل در بازار تلفن همراه کشور از تحت پوشش قرار گرفتن 80 درصدی جمعیت کشور خبر داد و با تاکید بر سیاست ارائه سرویس‌های پایه و خدمات ارزش افزوده و عرضه سرویس یکنواخت و یکسان در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: تاکیدمان این است که برای هموطنان در سراسر کشور سرویس یکسان، با تعرفه، کیفیت و کارایی یکسان، بدون هزینه جابجایی و بین شهری فراهم کنیم.

ایرانسل 20 میلیون مشترک موبایل و 200 هزار مشترک وایمکس دارد

وی همچنین به راه‌اندازی شبکه وایمکس ایرانسل از دو سال پیش تاکنون اشاره کرد و با بیان اینکه موفق شدیم بستر اینترنت پرسرعت بی‌سیم را در 26 شهر و 7 استان فراهم کنیم، تعداد مشترکان فعال موبایل ایرانسل را بیش از 20 میلیون نفر و تعداد مشترکان فعال وایمکس ایرانسل را 200 هزار نفر برشمرد.

به گفته مدیرکل توزیع و فروش اپراتور ایرانسل این شرکت از ابتدا بر ایجاد و توسعه خدمات پس از فروش به موازات توسعه شبکه فروش خود تمرکز داشت و اکنون بالغ بر 4 هزار دفتر، خدمات ایرانسل را عرضه می‌کنند.