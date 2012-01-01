به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "ساکرنت" اقدام به بررسی وضعیت 10 بازیکن جوان کرده که می‌توانند در سال 2012 حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشند و توجهات را به خود جلب کنند. اسامی آنها به شرح زیر است:

ایساک کوئنکا - مهاجم (بارسلونا)

این بازیکن تولید آکادمی "لا ماسیا" در بارسلوناست. این بازیکن در حالی بتازگی در تیم نخست بارسلونا به میدان رفت که تا 6 ماه قبل در دسته سوم بازی می‌کرد. این بازیکن 20 ساله که در پست میانی بازی می‌کند قدرت بالایی در استفاده از پاهای خود دارد و در دیدار با "باته بوریسف" بلاروس در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که با برتری 4 بر صفر بارسا به پایان رسید، بر روی سه گل تاثیرگذار بود.

"پپ گواردیولا" در خصوص کوئنکا اظهار داشت: او بازیکنی است که کارش را به طور کامل انجام می‌دهد و و داخل زمین شما را شگفت زده می‌کند.

آلکس اوکسلاده چمبرلین - هافبک (آرسنال)

این بازیکن تابستان با قراردادی به ارزش حدودی 12 میلیون پوند به توپچی‌ها پیوست. این بازیکن 17 ساله در سال 2011 فقط یک بازی در رقابت‌های لیگ برتر به میدان رفت (شکست 8 بر 2 آرسنال مقابل منچستریونایتد) اما در رقابت‌های لیگ قهرمانان و جام اتحادیه برای آرسنالی‌ها خوش درخشید. چمبرلین نسبت به هم تیمی‌اش "تئو والکات" - البته در مقایسه سنی - کامل‌تر بازی می‌کند و سرعت و کنترل توپ این بازیکن، آینده روشنی را برای وی رقم می‌زند. آرسن ونگر پیش‌تر از چمبرلین به عنوان یکی از مسافرهای یورو 2012 به همراه تیم فوتبال انگلستان خبر داده است.

پل پوگبا - هافبک (منچستریونایتد)

تیم‌‎های فراوانی از جمله یوونتوس، میلان و منچسترسیتی خواهان به خدمت گرفتن پل پوگبا هستند و این بدین معنی است که این بازیکن فرانسوی می‌تواند در تابستان در تیمی که بخواهد بازی کند هرچند که منچستریونایتد در نظر دارد قرارداد این بازیکن 18 ساله را برای یک سال دیگر تمدید کند. پوگبا گفته دوست دارد به یکی از بازیکنان بزرگ منچستر بدل شود و با نمایشی که در رقابت‌های جام اتحادیه از خود نشان داده، یکی از نامزدهای حضور در تیم نخست منچستریونایتد در سال آینده به حساب می‌آید. این بازیکن دچار بحران آسیب دیدگی است اما چنانچه بتواند به همین روند خود ادامه دهد، پیشرفت خواهد کرد.

خردان شکیری - هافبک (باسل)

باسل به عنوان اولین تیم سوئیسی که به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده، بازیکن 20 ساله‌ای را در ترکیب خود می‌بیند به نام خردان شکیری. این بازیکن در دیداری که با برتری 2 بر یک باسل مقابل منچستریونایتد به پایان رسید نقشی کلیدی برعهده داشت. شکیری در سال 2009 برای اولین بار با تیم سوئیسی به میدان رفت و تا به امروز درخشش خوبی داشته است. این بازیکن چهارشانه، قدرت پاسکاری بالایی دارد و از دید خوبی نیز برخوردار است و همه اینها از او هافبکی خلاق ساخته است. شکیری باید هنوز بر روی کارایی خود کار کند و بر نقاط منفی خود که گاه و بیگاه روی می‌دهد غلبه کند. این بازیکن برای مدت زمان زیادی در لیگ سوئیس بازی نخواهد کرد و به تیمی بزرگ‌تر خواهد پیوست.



به ترتیب از راست به چپ: پل پوگبا،آلکس اوکسلاده چمبرلین، خردان شکیری و ایساک کوئنکا

ایکر مونیاین - مهاجم (آتلتیک بیلبائو)

این بازیکن از زمانی که از 16 سالگی برای نخستین بار برای آتلتیک بیلبائو به میدان رفته، پیشرفت خوبی داشته و اکنون زیر نظر "مارچلو بی‌یلسا" به روند موفقیت آمیزش ادامه می‌دهد. این بازیکن اهل باسک که سه سال از اولین بازی‌اش برای بیلبائو می‌گذرد، اکنون نقش خوبی در این تیم ایفا می‌کند ضمن اینکه در عضویت تیم زیر 21 سال اسپانیا نیز هست و با این تیم در ماه ژوئن به عنوان قهرمانی اروپا دست پیدا کرد. مونیاین به احتمال فراوان در یورو 2012 تیم ملی اسپانیا را همراهی نخواهد کرد، چراکه "ویسنته دل بوسکه" به دنبال کیفیتی بالاتر از این است با این حال تلاش خود را می‌کند تا به جمع نفرات تیم ملی کشورش افزوده شود. "فرناندو یورنته" در حال حاضر در نقش هافبک میانی بیلبائو انجام وظیفه می‌کند و مونیاین در نقش هافبک کناری انجام وظیفه می‌کند اما ممکن است این بازیکن در آینده بازیکن بهتری برای آن پست باشد.

ماتئو کواچیچ - هافبک (دینامو زاگرب)

وقتی شما را "لیونل مسی کروات" لقب می‌دهند این یعنی اینکه کار بسیار دشواری پیش روی‌تان قرار می‌گیرد اما این بازیکن 17 ساله به روند پیشرفت خود برای زاگرب ادامه داد و جوان‌ترین کاپیتان باشگاه و عنوان دومین گلزن جوان این فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان را هم به خود اختصاص داد. این عضو تیم زیر 21 سال کرواسی، از سال 2010 در جمع نفرات تیم اصلی دیناموزاگرب قرار گرفته است. "مارتین نووسلاچ"، مربی تیم زیر 21 سال کرواسی در خصوص کواچیچ می‌گوید: من از زمان "روبرت پروسینسکی" تا به حال جوانی با این استعداد ندیده‌ام.

ماریو فرناندس - مدافع (گرمیو)

رئال مادرید پیش‌تر علاقمندی خود به این بازیکن 21 ساله را تکذیب کرده اما این بازیکن در سال 2012 می‌تواند با مبلغی در حدود 15 میلیون یورو در تیمی غیربرزیلی بازی کند. این بازیکن برزیلی بلندبالا در گرمیو در نقش دفاع راست به میدان می‌رود اما در مرکز خط دفاعی راحت‌تر بازی می‌کند. او پیشنهاد مسئولان تیم ملی برزیل برای بازی دوستانه مقابل آرژانتین در ماه سپتامبر را رد کرد با این دیدگاه که می‌خواهد همچنان در باشگاهش به بازی بپردازد تا به پیشرفت بیشتری دست پیدا کند. "خورخه ماچادو"، مدیر برنامه‌های فرناندس، گفته که این بازیکن شخصیت بسیار قوی دارد و در خصوص جایی که برای بازی انتخاب می‌کند، بهترین تصمیم را خواهد گرفت.

جیورجی چانتوریا - هافبک (ویتس)

جئورجیا نتوانست در فوتبال اروپا چندان خودی نشان دهد چون باشگاه دوران کودکی وی به نام "سابورتالو"، این بازیکن را در سال 2009 برای یک سال به طور قرضی در اختیار بارسلونا قرار داد. "جیو" آن موقع فقط 16 سال سن داشت. این بازیکن در تیم دوم کاتالان به بازی پرداخت و 11 گل به ثمر رساند اما از آنجا که بازیکن غیراتحادیه اروپا محسوب می‌شد، نتوانست برای بلندمدت در بارسلونا بماند. پس از آن به تمرین با تیم ویتس هلند پرداخت و در آوریل 2011 زمانی که 18 ساله بود قراردادی سه ساله با این تیم منعقد کرد. او از آن زمان بهتر و بهتر می‌شود. "جیو" در 10 دیداری که در این فصل از رقابت‌ها برای ویتس به میدان رفته سه گل به ثمر رسانده و به نظر می‌رسد که قابلیت بالاتری برای بازی در لیگ هلند دارد.

برند لنو - دروازه بان (لورکوزن)

در عرض چند ماه، این دروازه بان 19 ساله از فهرست ذخیره‌های اشتوتگارت به عنوان دروازه بان لورکوزن در رقابت‌های لیگ قهرمانان به میدان رفت. لورکوزن قرارداد قرضی این بازیکن را در نوامبر 2011 با پرداخت مبلغی در حدود 7 میلیون یورو به قرارداد دائمی تبدیل کرد. "رودی فولر"، مدیر ورزشی باشگاه بایرلورکوزن، در خصوص این دروازه بان اظهار داشت:او یکی از بهترین دروازه بانان فوتبال آلمان برای مدت زمانی طولانی خواهد شد. لنو تا سال 2017 با لورکوزن قرارداد دارد با این چشم انداز که تیم ملی آلمان را در رقابت‌های یورو 2012 همراهی کند.

ماتئو موساچیو - مدافع (ویارئال)

این بازیکن را از نظر سبک و انعطاف پذیری به "جیمی کره‌گر" تشبیه می‌کنند. موساچیو در 16 سالگی برای تیم ریورپلاته به میدان رفت و پس از 10 بازی برای این تیم به فوتبال اروپا نقل مکان کرد. این مدافع مرکزی که اکنون 21 ساله است بیشتر در پست هافبک دفاعی بازی می‌کند. موساچیو به زدن تکل‌های خوب و جاگیری عالی شهرت دارد. عملکرد خوب موساچیو باعث شده که مسئولان تیم فوتبال آرژانتین به وی توجه کنند و این بازیکن در رقابت‌های سال 2012 تیم ملی کشورش را همراهی می‌کند.