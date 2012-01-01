ایران با جنگ اعلام نشده روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر، "واین مدسن" در مقاله ای در "گلوبال ریسرچ" می نویسد: ایران امروز با جنگ اعلام نشده ای از سوی اسرائیل و آمریکا روبرو است. این جنگ کامپیوتری مانند توسعه ویروس اسرائیلی استاکس نت، تبلیغات منفی و حمایت از گروههای مسلح و شورشی، خرابکاری و ترورهای پنهانی و فشارهای سیاسی علیه دوستان ایران در سراسر جهان است.

وی می نویسد: غرب انتظار دارد تا با این فشارها ایران را به زانو در آورد و در نهایت تهاجم نظامی خود به این کشور را آغاز کند.

مدسن می نویسد: در آمریکا تبلیغات صهیونیستی سبب شده تا همکاری ایران و القاعده مطرح شود. این سازمان جن و پریون محصول موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست که حملات یازده سپتامبر را ترتیب داد.