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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس/

چلسی شکست خورد/ آرسنال به رده چهارم صعود کرد

چلسی شکست خورد/ آرسنال به رده چهارم صعود کرد

هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس با شکست چلسی و پیروزی آرسنال ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزای مهر، چلسی در ورزشگاه استمفوردبریج با نتیجه 3 بر یک مقابل آستون ویلا تن به شکست داد. "دیدیه دروگبا" تک گل چلسی را در دقیقه 23 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و گل‌های ویلا را "استفن ایرلند" در دقیقه 27، "استیلین پتروف" در دقیقه 83 و "دارن بنت" در دقیقه 86 وارد دروازه آبی پوشان کردند.

دیشب همچنین آرسنال با نتیجه یک بر صفر از سد میهمان خود کویینزپارک رنجرز گذشت. "رابین فن پرسی" در دقیقه 61 تک گل بازی را به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی به رده چهارم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* بولتون یک - ولورهمپتون یک
* نوریچ سیتی یک - فولام یک
* استوک سیتی 2 - ویگان 2
* سوانزی  یک - تاتنهام یک

هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* وست برومویچ - اورتون
* ساندرلند - منچسترسیتی

جدول رده بندی:
1- منچسترسیتی 45 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 45 امتیاز
3- تاتنهام 38 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- آرسنال 36 امتیاز
4- چلسی 34 امتیاز
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18 - ویگان 15 امتیاز
19- بلکبرن 14 امتیاز
20- بولتون 13 امتیاز

کد مطلب 1497931

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