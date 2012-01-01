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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

ایثار تهران قهرمان لیگ دسته دوم بسکتبال با ویلچر ایران شد

ایثار تهران قهرمان لیگ دسته دوم بسکتبال با ویلچر ایران شد

تیم ایثار تهران به عنوان قهرمانی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور دست پیبدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار امروز یکشنبه در سالن 22 بهمن تهران با نتیجه نزدیک 48 بر 45 مقابل شاهد تبریز به برتری رسید و قهرمان این مسابقات شد. تیم‌های ایثار و شاهد به عنوان تیم‌های اول و دوم لیگ دسته دوم به رقابت‌های دسته اول صعود کردند.

در دیدار رده بندی هم هیئت بوکان با برتری مقابل سیم و کابل یزد با نتیجه 49 بر 44 عنوان سومی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

رقابت‌های لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه‌های کشور با شرکت 11 تیم در سه گروه (دو گروه سه تیمی و یک گروه دو تیمی) از 16 شهریور آغاز شد و پس از برگزاری 56 مسابقه امروز با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1497932

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