ساخت تله فیلم "کمی مانده به غروب" در اردبیل کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی رامین فرج پور در صدا و سیمای مرکز اردبیل تهیه و ساخته می شود.

به گفته مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل تله فیلم کمی مانده به غروب 90 دقیقه ای خواهد بود و موضوع آن اجتماعی مذهبی است و تصویربرداری این تله فیلم 20 روز طول خواهد کشید.

ابوالحسن صادقی جهانی استفاده از ظرفیت های بومی و محلی را در ساخت مجموعه های نمایشی از برنامه های سازمان صدا و سیما برشمرد.

وی عنوان کرد: تلاش می شود با به تصویر کشیدن توانمندیهای فرهنگی، آیینی و تاریخی با هجمه های فرهنگی دشمن مقابله کرد.



