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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۵

حجت الاسلام فلاح:

انتخابات نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی است

انتخابات نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی است

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و استان⁯های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: انتخابات نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی و مظهر جمهوریت این نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح شامگاه شنبه در جمع مردم شاهرود در حسینیه آیت الله شاهرودی این شهر افزود: انتخابات بستر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است.

وی با اشاره به حماسه نهم دی 88 اظهار داشت: مردم به علت اهانت و جسارت هایی که در روز عاشورا دیدند تاب نیاورده و 9 دی را خلق کردند.

فلاح به شگل گیری حماسه 9 دی با نگاه به قیام امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: "هل من ناصر ینصرنی" اتفاق افتاد، این امر نشان می‌دهد که مردم ما پیام قیام ابا‌عبدالله(ع) را گرفته و بصیرت لازم را برای پاسخگویی به ندای امام دارند.

معاون امور مجلس و استان⁯های سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در جریان فتنه 88 عده ای از سران کشورهای غربی پشت پرده و بعضا به صورت علنی از آشوبگران و دشمنان این نظام که در صدد ایجاد رعب و وحشت در کشور بودند حمایت کردند.

وی در پایان با بیان اینکه نهم دی ماه نباید تنها به صورت شعاری برگزار شود، عنوان کرد: مردم در طول 33 سال انقلاب اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه، فتنه های دشمنان را خنثی کردند.

کد مطلب 1497939

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