15 نفر برای انتخابات آبادان ثبت نام کرده اند

سید جعفر طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فرصت اختصاص یافته برای ثبت نام نامزدها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از این حوزه انتخابیه 15 نفر ثبت نام کرده اند که این موضوع نوید دهنده مشارکتی بالا در این شهر دارد.

وی با اشاره به اینکه برخلاف دوره های قبل هیچ خانمی برای حضور در انتخابات این دوره در آبادان ثبت نام نکرده است، افزود: از میان افراد نام نویسی کرده، تعداد پنج نفر از دارای مدرک دکتری، هفت نفر مدرک فوق لیسانس، دو نفر مدرک لیسانس و یک نفر دارای مدرک فوق دیپلم است.



معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار آبادان تصریح کرد: 12 نفر از نامزدها با حضور در فرمانداری شهرستان آبادان اقدام به نام نویسی کردند و سه نفر هم در ستاد انتخابات وزارت کشور اقدام به این کار کردند.



شهرستان آبادان دارای سه نماینده در مجلس شورای اسلامی است و این موضوع باعث شده در هر دوره در انتخابات رقابت پرشور و نشاطی را شاهد باشیم.