به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فرهنگی ـ هنری این انجمن با برگزاری مراسمی در روز سه شنبه 13 دی ماه با اهداء لوح تقدیر از سوی دبیرکل به حمید نعمت‌الله، کارگردان و دست اندرکاران مجموعه «وضعیت سفید» که از شبکه سوم سیما پخش شد به دلیل برخورداری از استانداردهای بالای فنی و محتوایی، ارائه نگاهی متفاوت از موضوع دفاع مقدس و توجه به برکات و تاثیرات وحدت‌بخش و مهرآفرین 8 سال دفاع مقدس تقدیر می‌کند.

این مراسم روز سه شنبه 13 دی ماه از ساعت 16 در تالار سیدالشهدا واقع در میدان هفت تیر برگزار می‌شود.

همچنین پس از این مراسم فیلم سینمایی «خاک و آتش» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده برای اعضاء انجمن و خانواده آنها نمایش داده می‌شود.