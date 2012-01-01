جامعه نباید برای اجرای نظام آموزشی جدید ملتهب شود

نورالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان عضوی از کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقدم که چون ما در تغییر ساختار نظام آموزشی تنها پیش دانشگاهی را حذف و یک پایه به پایان دوره ابتدایی اضافه کرده ایم و این موضوع دارای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست نباید بیش از حد اصرار بر مصوبه مجلس بورزیم و به همین مصوبه اکتفا کنیم.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید زمینه اجرای مصوبات مربوط به تغییر نظام آموزشی را فراهم کند تا اجرای آن با مشکل روبرو نشود. ما هم به این دلیل که جامعه بیش از این ملتهب نشود موضوع را پیگیری نمی کنیم.

سخنان حیدری در حالی است که علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات می گوید که : "وزارت آموزش و پرورش بر خلاف وعده های وزیر نمی تواند این نظام را از سال آینده اجرایی کند چرا که هنوز جزئیات این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نشده است".

همچنین دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده است که چرا در اجرای نظام آموزشی جدید خلاف مصوبه عمل شده است و قرار شد وزارت آموزش و پرورش اقدامات خود را برنامه‌ریزی و حتی زمان اجرا را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کند.

با این حال وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی آینده در سراسر کشور اجرا می شود.