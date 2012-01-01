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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۷

اسدی:

تحقق 82 درصدی اشتغال در کردستان/ 41 هزار نفر صاحب شغل شدند

تحقق 82 درصدی اشتغال در کردستان/ 41 هزار نفر صاحب شغل شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از عملیاتی شدن 82 درصد از اشتغال تعهد شده این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 41 هزار و 590 شغل از مجموع سهمیه اشتغالزایی 50 هزار و 200 کردستانی به تحقق رسیده است که این رقم بیانگر رشد اشتغالزایی در استان است.

وی با اشاره به اینکه 103 میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و خرد طی سال جاری در نظر گرفته شده است، گفت: 70 میلیارد برای مشاغل خانگی و 33 میلیارد تومان هم برای مشاغل خرد و کوچک در استان تخصیص داده شده است که انتظار می رود با مشارکت بانک های عامل زمینه برای جذب هر چه سریعتر این اعتبار فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه میزان اشتغالزایی در استان بیش از چهار درصد بیشتر از برنامه ریزی های انجام شده است، یادآور شد: 21 هزار و 625 شغل به طرح های خوداشتغالی و 19 هزار و 977 شغل نیز به طرح های استخدام در ادارات دولت و واحدهای تولیدی بخش خصوصی اختصاص یافته است.

اسدی بیان کرد: 23 هزار و 199 نفر از اشتغالزایی استان مربوط به آقایان و 9 هزار و 483 نفر نیز مربوط به بانوان است که این مهم نشان دهنده افزایش نقش و مشارکت بانوان در عرصه های مختلف به ویژه کمک به افزایش تولید در استان است.

وی با اشاره به اختصاص دادن اعتبار ویژه به طرح های بزرگ تولیدی و صنعتی در استان کردستان اظهار داشت: 900 میلیارد ریال اعتبار برای جویندگان کار و ایجاد کنندگان فرصت های شغلی برای توسعه و پیشرفت استان در نظر گرفته شده است و باید با تسریع در انجام امورات اداری زمینه برای جذب این اعتبار فراهم شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در پایان سخنان خود با بیان اینکه نظارت و همکاری مسئولان می تواند نیروی محرکه اجرایی شدن طرح ها و پروژه های تولیدی و صنعتی در این استان باشد، گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری باید تمام طرح ها با گرفتن تسهیلات بانکی آغاز به کار کنند.

کد مطلب 1497952

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