تحقق 82 درصدی اشتغال در کردستان/ 41 هزار نفر صاحب شغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 41 هزار و 590 شغل از مجموع سهمیه اشتغالزایی 50 هزار و 200 کردستانی به تحقق رسیده است که این رقم بیانگر رشد اشتغالزایی در استان است.

وی با اشاره به اینکه 103 میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و خرد طی سال جاری در نظر گرفته شده است، گفت: 70 میلیارد برای مشاغل خانگی و 33 میلیارد تومان هم برای مشاغل خرد و کوچک در استان تخصیص داده شده است که انتظار می رود با مشارکت بانک های عامل زمینه برای جذب هر چه سریعتر این اعتبار فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه میزان اشتغالزایی در استان بیش از چهار درصد بیشتر از برنامه ریزی های انجام شده است، یادآور شد: 21 هزار و 625 شغل به طرح های خوداشتغالی و 19 هزار و 977 شغل نیز به طرح های استخدام در ادارات دولت و واحدهای تولیدی بخش خصوصی اختصاص یافته است.

اسدی بیان کرد: 23 هزار و 199 نفر از اشتغالزایی استان مربوط به آقایان و 9 هزار و 483 نفر نیز مربوط به بانوان است که این مهم نشان دهنده افزایش نقش و مشارکت بانوان در عرصه های مختلف به ویژه کمک به افزایش تولید در استان است.

وی با اشاره به اختصاص دادن اعتبار ویژه به طرح های بزرگ تولیدی و صنعتی در استان کردستان اظهار داشت: 900 میلیارد ریال اعتبار برای جویندگان کار و ایجاد کنندگان فرصت های شغلی برای توسعه و پیشرفت استان در نظر گرفته شده است و باید با تسریع در انجام امورات اداری زمینه برای جذب این اعتبار فراهم شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در پایان سخنان خود با بیان اینکه نظارت و همکاری مسئولان می تواند نیروی محرکه اجرایی شدن طرح ها و پروژه های تولیدی و صنعتی در این استان باشد، گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری باید تمام طرح ها با گرفتن تسهیلات بانکی آغاز به کار کنند.