سلامت باید با زبان عمومی آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی شب گذشته در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانههای سلامت که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: اگر می خواهیم کشور اول منطقه باشیم، یکی از نقاط اصلی آن موضوع سلامت است.
وی ادامه داد: اگر جامعه ای خیلی از امکانات را داشته باشد اما از نعمت سلامت برخوردار نباشد یا موضوع سلامت در اولویتهای اصلی قرار نگیرد، چگونه می تواند اهداف بلند را محقق کند.
مخبر دزفولی با تاکید بر این مطلب که ناگزیریم برای تحقق سند چشمانداز، جامعه سالم را محقق کنیم، تصریح کرد: هماکنون بعد از سه دهه که از انقلاب اسلامی میگذرد صاحب نقشه علمی هستیم و در این نقشه قرار است افقهای جدیدی برای بشریت باز کنیم.
وی افزود: حوزه وزارت بهداشت و بخشهای مرتبط با سلامت کارهای بزرگی را انجام داده است؛ در نقشه علمی چند گام بزرگ و در عرصه سلامت جامعه گامهای خوبی برداشته شده است.
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