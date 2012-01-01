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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۴

سلامت باید با زبان عمومی آموزش داده شود

سلامت باید با زبان عمومی آموزش داده شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب که موضوع سلامت و ارتباط آن با رسانه ها باید سالهای گذشته اتفاق می افتاد، افزود: آموزش سلامت نیازمند زبان عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی شب گذشته در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌های سلامت که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: اگر می خواهیم کشور اول منطقه باشیم، یکی از نقاط اصلی آن موضوع سلامت است.

وی ادامه داد:‌ اگر جامعه ای خیلی از امکانات را داشته باشد اما از نعمت سلامت برخوردار نباشد یا موضوع سلامت در اولویتهای اصلی قرار نگیرد، چگونه می تواند اهداف بلند را محقق کند.

مخبر دزفولی با تاکید بر این مطلب که ناگزیریم برای تحقق سند چشم‌انداز، جامعه سالم را محقق کنیم، تصریح کرد:‌ هم‌اکنون بعد از سه دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد صاحب نقشه علمی هستیم و در این نقشه قرار است افق‌های جدیدی برای بشریت باز کنیم.

وی افزود: حوزه وزارت بهداشت و بخش‌های مرتبط با سلامت کارهای بزرگی را انجام داده است؛ در نقشه علمی چند گام بزرگ و در عرصه سلامت جامعه گامهای خوبی برداشته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سلامت را امری همگانی دانست و گفت:‌ آموزش سلامت نیازمند زبان عمومی است. همچنین سرمایه‌گذاری در سلامت به دلیل فقدان بازدهی صحیح هیچگاه مورد توجه واقع نشده و همیشه با ابهاماتی همراه بوده است.
 
مخبر دزفولی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در جهت بیان مسائل بهداشتی از طریق وسایل ارتباط جمعی و دیجیتال گام برداریم باید چگونگی و برنامه‌ریزی در این عرصه را نیز حائز اهمیت بدانیم. موضوع سلامت رسانه‌ها باید ذیل سلامت و آموزش باشد و این موضوع بخشی از نگاه دینی ما به مقوله‌های تربیت و تعلیم است.
کد مطلب 1497953

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