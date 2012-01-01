رحیم صدر کارگردان مستند "دستم ، پر تنهایی ست" با اعلام تکمیل فرم حضور این فیلم در بخش مستند جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استاد محمدعلی کشاورز یکی از افتخارات سینما و تئاتر کشور است و انگیزه اصلی من برای ساخت این اثر ارادتی بود که به ایشان داشتم.

وی افزود: معتقدم استاد محمدعلی کشاورز هنرمندی است که هیچگاه به اندازه بزرگی‌اش در سینمای ایران تقدیر نشده است؛ البته ناگفته نماند که در این مستند سعی کردم طبق توافقی که با استاد کشاورز داشتم به نوعی هم ادای دین به زنده یاد علی حاتمی کرده باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مراحل تولید این مستند افزود: استاد کشاورز هیچ شناختی از من نداشت و زمانی که من گفتم که می‌خواهم درباره او فیلم بسازم بسیار سختگیری کرد اما در ادامه ملاقات‌های بسیاری با یکدیگر داشتیم و من همه جزئیات برنامه را برای او توضیح دادم.

صدر افزود: در نهایت موافقت خودش را اعلام کرد و در اردیبهشت سال 89 مجوز آغاز فلیمبرداری را گرفتیم اما در همان زمان استاد کشاورز حال مساعدی نداشت و عملا فیلمبرداری میسر نشد اما پس از مدتی آغاز این مستند را از تماشاخانه سنگلچ به عنوان مکانی نوستالژی آغار کردیم و پس از آن به تئاتر پارس در لاله‌زار رفتیم مکانی که در حال حاضر در آن قفل است و مخروبه‌ای بیش نیست. این تئاتر در حال حاضر در اختیار سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) است و زمانی که به این سازمان برای مجور فیلمبرداری در این تئاتر مراجعه کردیم با رویی گشاده استقبال کردند.

وی ادامه داد: در نهایت به همراه آقای کشاورز به تئاتر پارس رفتیم جایی که استاد نخستین تئاتر زندگی خود با نام "هیاهو برای هیچ" را به کارگردانی مصطفی اسکویی در سال 1337 بازی کرد.

کارگردان مستند "دستم ، پر تنهایی ست" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اختصاص بخشی از این فیلم به ارتباط محمدعلی کشاورز با علی حاتمی گفت: استاد کشاورز رابطه نزدیکی به علی حاتمی داشت و در تمام فیلم‌های این کارگردان به غیر از فیلم "حاجی واشنگن" بازی کرده‌است دراین فصل از فیلم به شهرک سینمایی رفتیم و در لوکیشن هزاردستان قدم زدیم و ایشان از دوستی و رفاقت خود با علی حاتمی گفت.

این کارگردان مستند در ادامه افزود: یکی دیگر از نکات جالب در این فیلم بررسی فیلم کاروان است که در سال 1357 به کارگردانی جیمز فارگو ساخته شد. در این فیلم محمد علی کشاورز با آنتونی کوئین همبازی بود و این هنرمند بزرگ از خاطرات خود در بازی در این فیلم می‌گوید.

وی افزود: بخشی از این خاطرات به تولید این فیلم برمی‌گردد به این ترتیب که استاد کشاورز تعریف می‌کند هنگام فیلمبرداری برای بازیگران خارجی این فیلم ماشین آفیش می‌کردند که بازیگران را از محل اقامت به صحنه فیلمبرداری بیاورند اما برای بازیگران ایرانی چنین امکانی فراهم نبود و خوب محمدعلی کشاورز نسبت به این تبعیض و بی‌احترامی معترض می‌شود. از فردای آن روز سر کار نمی‌آید؛ خبر به گوش آنتونی کوئین می‌رسد و او هم اعلامی می‌کند که دیگر سرصحنه نمی‌آید و خلاصه خبر به تهیه کننده می‌رسد و از آن روز به بعد ماشین برای همه بازیگران آفیش می‌شود.

رحیم صدر در ادامه افزود: بخش دیگری از این مستند 70 دقیقه‌ای به بررسی فیلم‌هایی است که استاد محمدعلی کشاورز در آن بازی کرده بود و نکته جالب اینکه اغلب این فیلم‌ها آثار اول کارگردان‌ها بود به عنوان مثال فیلم‌های "خشت و آیینه" ابراهیم گلستان ،"آقای هالو" داریوش مهرجویی،"صادق کرده" به کارگردانی ناصر تقوایی و فیلم رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی از این دست فیلم‌ها هستند.

وی در پایان افزود: نوع نگاهم در ساخت فیلم "دستم، پر تنهایی ست" از انتخاب موضوع و موسیقی گرفته تا لوکیشن‌های فیلمبرداری، دارای فضا و ساختارهای سنتی ایرانی است و در این راه قطعا مشکلاتی در ساخت این فیلم داشتیم ولی آنچه که در این راه قوت قلب ما بود همکاری و سعه صدر استاد کشاورز بود که علیرغم اینکه بیش از 3 برابر گروه ما سن دارد در تمام مراحل کار تا حد امکان همراهی می‌کرد که این چیزی به جز عشق و علاقه ایشان را نشان نمی‌داد؛ ایشان در تمام طول کار با حداقل امکانات موجود مرا همراهی کرد.