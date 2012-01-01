به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کوچک زاده اظهار کرد: پس از اجرای طرح اکران فوق العاده شبهای پائیزی که با اقبال نسبی خانواده ها مواجه شده این بار طرح یلدا تا نوروز با مزیتهای متفاوت به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: در این طرح هر یک از سینماهای زیر پوشش حوزه هنری خوزستان در هفته یک نوبت ویژه مخصوص خانواده ها را برگزار می کنند که برای دارندگان کارت مخصوص طرح 50 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

کوچک زاده تصریح کرد: کارتهای مخصوص این طرح از طریق سینماهای زیر پوشش و فروشگاه های معتبر عرضه خواهد شد.



معاون سینمایی حوزه هنری خوزستان ادامه داد: هرکارت مخصوص استفاده یک خانوار تا سقف شش نفر بوده و در طول مدت طرح قابل استفاده است یا به عبارت دیگر این کارتها از دارنده کارت مسترد نمی شود. همچنین سازمانها، شرکتها و... نیز می توانند از طریق معاونت سینمایی حوزه هنری خوزستان نسبت به تهیه کارتهای تخفیف برای کارمندان خود اقدام کنند.



وی سانسهای ویژه این طرح را شامل سینما قدس روزهای چهارشنبه ساعت 20 و 30 دقیقه، سینما اکسین پنج شنبه ها ساعت 21 و 30 دقیقه، سینما بهمن جمعه ها ساعت 19 و 30 دقیقه عنوان کرد.



کوچک زاده هدف از اجرای این طرح را حضور بیش از پیش خانواده ها در سینماها و در راستای طرح تشویقی سینمادوستان خوزستانی به سینما ذکر کرد.



علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه الکترونیکی حوزه هنری خوزستان به نشانیartkhuzestan.ir مراجعه کنند.