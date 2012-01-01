به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه روز شنبه باشگاه پرسپولیس رسما از حضور مهدی مهدوی کیا در این تیم خبر داد، این بازیکن باتجربه امروز یکشنبه در محل تمرینات سرخپوشان حاضر شد.

مهدوی کیا پیش از ساعت 10 صبح امروز یکشنبه و در حالیکه وحید هاشمیان را همراه خود داشت وارد ورزشگاه درفشی‌فر شد تا در مراحل آماده سازی سرخپوشان حضور یابد.

محمود خوردبین، سرپرست تیم پرسپولیس پس از حضور مهدوی کیا در محل تمرین این تیم به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که مهدی به پرسپولیس بازگشته است. او به همراه دیگر بازیکنان باتجربه می تواند از نظر روحی و روانی به تیم کمک کند.