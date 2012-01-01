  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

بازگشت کیا/

مهدوی‌کیا با هاشمیان به محل تمرین پرسپولیس آمد/ خوردبین: خوشحالم

مهدوی‌کیا با هاشمیان به محل تمرین پرسپولیس آمد/ خوردبین: خوشحالم

مهدی مهدوی کیا صبح امروز یکشنبه همراه وحید هاشمیان به محل تمرین پرسپولیس آمد تا در مراحل آماده سازی این تیم شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه روز شنبه باشگاه پرسپولیس رسما از حضور مهدی مهدوی کیا در این تیم خبر داد، این بازیکن باتجربه امروز یکشنبه در محل تمرینات سرخپوشان حاضر شد.

مهدوی کیا پیش از ساعت 10 صبح امروز یکشنبه و در حالیکه وحید هاشمیان را همراه خود داشت وارد ورزشگاه درفشی‌فر شد تا در مراحل آماده سازی سرخپوشان حضور یابد.

محمود خوردبین، سرپرست تیم پرسپولیس پس از حضور مهدوی کیا در محل تمرین این تیم به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که مهدی به پرسپولیس بازگشته است. او به همراه دیگر بازیکنان باتجربه می تواند از نظر روحی و روانی به تیم کمک کند.

کد مطلب 1497957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها