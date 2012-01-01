60 هزار بیسواد در کردستان شناسایی شدند

اکبر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی افراد بیسواد در راستای افزایش آمار باسوادی در استان کردستان و دیگر استان های کشور اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه بیسوادی در استان به سفر برسد که این مهم نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط است.

وی با اشاره به اینکه 60 هزار نفر زیر 50 سال بی سواد در استان کردستان وجود دارد، افزود: انتظار می رود با توجه به برنامه زمان بندی شده در برنامه توسعه پنجم آمار بیسوادان زیر 50 سال در استان کردستان به صفر برسد که رسیدن به این مهم نیازمند تلاش و کوشش بیشتر است.

معاون سواد آموزی مدیر آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: پالایش اسمی بیسوادان در روستاها، تدوین برنامه نظارتی، تدوین برنامه گروه بهبود کیفیت آموزشی و برگزاری آزمون تعیین تکلیف استخدامی آموزشیاران از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای ریشه کنی بیسوادی در استان است.

عظیمی در ادامه بیان کرد: عدم وجود نیروی انسانی کافی، نامشخص بودن وضعیت استخدامی آموزشیاران بر اساس قانون، عدم استقبال بیسوادان از برنامه های سواد آموزی، پراکندگی بیسوادان باقیمانده، مشکل مکان برای تشکیل کلاس های آموزشی، فراهم نبون بستر لازم برای واگذاری فعالیت ها به دلیل نبودن تشکل های غیر دولتی مرتبط با کار سواد آموزان از جمله چالش های جدی در نهضت سواد آموزی است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین ظرفیت آموزش و پرورش در کمک کردن به نهضت سواد آموزی درگیر کردن مدیران در سه سطح برای جذب بیسوادان به مراکز آموزشی است، گفت: ترویج سواد آموزی و فرهنگ سازی مناسب در این راستا نیازمند عزم جدی و همکاری مسئولان است.