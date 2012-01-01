فعالیت BBC فارسی تاثیری در کشور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح یکشنبه در همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی با اشاره به اینکه تنها قوه قهریه نمی‌تواند به مسایل اجتماعی کمک کند، اظهار داشت: برخی‌ معتقدند که افکار عمومی بعد از قرن هجدهم در کشورهای غربی به وجود آمد. همچنین شکل گیری احزاب، گروه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در افکار عمومی بسیار تاثیرگذار است. در گذشته تا یک مسئله‌ای عمومیت یابد معمولاً ‌دچار گذشت زمان می‌شد اما امروزه با کارکرد رسانه‌ها تمامی اخبار به سرعت مطرح و جهانی می‌شود.

وی به مسئله شایعه اشاره کرد و افزود: اگرچه شایعه در برخی اوقات منبع واقعی یا غیرواقعی دارد اما به سرعت در سطح جامعه منتشر می‌شود به همین دلیل قدرت افکار عمومی و تاثیر آن را نمی‌توان کتمان کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فشار افکار عمومی بر برخی از سیاستمداران غربی تاکید کرد: تغییرات اروپا یا فشارهای ایجاد شده روی سیاستمداران غربی باعث شد افرادی همانند برلوسکونی مجبور به استعفا شوند.

وی با بیان حوادث پیش آمده در قبل و بعد از انتخابات تاکید کرد:‌ در حوادث انتخابات و پس از آن عده‌ای سعی کردند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند و با فشار زمینه هجمه به ایران را در دنیا فراهم کنند. این در حالی است که در قضایای بیداری اسلامی نیز نمی‌توان نقش افکار عمومی را نادیده گرفت.

حسینی از مدیریت افکار عمومی توسط کشورهای غربی خبر داد و تاکید کرد:‌ کشورهای غربی افکار عمومی را با ابزار مشروع و نامشروع یا اغوای آنها مدیریت می‌کنند و از این طریق به هدفشان می‌رسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت برخی افراد سودجو برای رسیدن به منافع شخصی و سوء استفاده آنها از افکار عمومی تصریح کرد:‌ عده‌ای در جامعه سعی می‌کنند مسایل حاشیه‌‌ای را به متن بیاورند و با مظلوم نمایی و اختلافات قومی و مذهبی و مشکلات اقتصادی به اهداف خود برسند. عده‌ای نیز همانند کشورهای غربی اقدام به برنامه ریزی برای تاثیر روی افکار عمومی می‌کنند به عنوان مثال برای اینکه ناهنجاری‌ها را در جامعه رواج دهند به مرور زمان طی چند دهه تلاش می‌کنند تا به اهداف خود برسند و این ناهنجاری را در جامعه قبح زدایی کنند.

وی با اشاره به اینکه باید هم برخورد ایجابی و هم سلبی در افکار عمومی رخ دهد تاکید کرد:‌ نامگذاری‌هایی که توسط مقام معظم رهبری در هر سال انجام می‌شود و مسایل مهم و اولویت دار را در سطح افکار عمومی مطرح می‌کنند بسیار خوب است. ضمن اینکه باید در روش‌های سلبی توطئه‌های دشمن شناسایی و خنثی شود.

حسینی با اشاره به اینکه اگر مردم پس از انتخابات 88 در صحنه حضور نداشتند اتفاقات دیگری برای کشور رخ می‌داد، گفت: اخیراً نیز برخی افرادی که هیچ پایگاهی در میان ملت ندارند می‌گویند که باید انتخابات را تحریم کنیم و از این طریق می‌خواهند بر افکار عمومی تاثیر گذارند البته این افراد هم می‌دانند که هیچگاه از فیلترهای موجود کشور رد نخواهند شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نقش وزارت ارشاد در هدایت رسانه‌ها و افکار عمومی گفت: مسئولیت مطبوعات بر عهده این وزارتخانه است و به منظور جلوگیری از تشویش یا انتشار اخبار نادرست روی مطبوعات نظارت می‌کنیم. البته برخی از رسانه‌ها از روش‌های جنجالی برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند که مورد پسند نیست. البته پس از انتخابات 88 عده‌ای خارج نشین شبکه‌های مختلفی از جمله بی بی سی فارسی را راه اندازی کردند تا روی افکار عمومی تاثیر گذارند اما این امر نیز تاثیرگذار نبود.