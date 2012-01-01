پروژه کارخانه فولاد شادگان هنوز اجرایی نشده است

مصطفی مطور زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرمشهر در زمان جنگ خسارتهای فراوانی متحمل شده و از جایگاه سابق خود در تجارت و اقتصاد ایران دور شده است به همین دلیل مردم بعد از پایان جنگ به رفع مشکلات این شهر خوشبین بوده اند.

وی تصریح کرد: دولت با احداث کارخانه فولاد خرمشهر می توانست بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری را در این شهر کاهش دهیم زیرا خرمشهر بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارد که این موضوع موجب نگرانی بسیاری از جوانان شده است.



مطورزاده افزود: بیکاری یکی ازمهمترین دغدغه های جوانان و از مهمترین و اصلی ترین انتظار جوانان از مسئولان دولتی است، این موضوع آنقدر مهم و با اهمیت است که عدم پیگیری آن از سوی مسئولان کشوری، موجب رشد بزهکاری در کشور می شود.



نماینده مردم خرمشهر ادامه داد: بیکاری و پیامدهای منفی ناشی از آن، دامان بسیاری از جوانان شهر را گرفته به گونه ای که اعتیاد و سرقت در این شهر روز به روز درحال افزایش است و اگر جلوی این روند گرفته نشود، در آینده نزدیک شاهد معضلات حادتری در این شهر خواهیم بود.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یاد آورشد: با اشتغالزایی می‌توانیم بسیاری ازمعضلات اجتماعی از قبیل اعتیاد و بزهکاری جلوگیری کنیم.