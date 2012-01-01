10 نمایش خیابانی با موضوع "وقف و امامزادگان" در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی به تولید سه قطعه انیمیشن، 24 قطعه فیلم و برنامه مستند با موضوع معرفی موقوفات و اماکن متبرکه استان اشاره و اظهار کرد: در سال جاری تولید برنامه رادیویی "راه آسمانی" و برنامه تلویزیونی "وقف، احسان ماندگار" برنامه ریزی شد.

وی از برگزاری نمایشگاه‌های مختلف با موضوع وقف و موقوفات در راستای معرفی و تبیین فرهنگ وقف در استان همدان خبر داد و گفت: بر اساس نیازهای روز جامعه حوزه روابط عمومی در سال جاری با انعقاد قرارداد با صدا و سیما نسبت به تولید بیش از هزار دقیقه فیلم، مستند، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در سال جاری تولید فیلم مستند تلویزیونی "وقف، احسان ماندگار" در 12 قسمت با موضوع معرفی موقوفات و امامزادگان استان همدان مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: اوقاف و امور خیریه استان همدان در راستای ترویج فرهنگ وقف و معرفی موقوفات و امامزادگان استان همدان در سال جاری با تولید بیش از 100 برنامه رادیویی و تلویزیونی با موضوع وقف و موقوفات گام مؤثری برداشته است.

وی با اشاره به ساخت و پخش برنامه رادیویی "راه آسمانی" در راستای ترویج سنت حسنه وقف در رادیو همدان، ابراز کرد: سه قطعه انیمیشن شش دقیقه‌ای در خصوص وقف و موقوفات نیز تولید شده‌ که در هفته وقف رونمایی می‌شود.

صالحی با اشاره به ساخت هفت قسمت فیلم مستند 15 دقیقه‌ای در ارتباط با معرفی امامزادگان استان همدان و بیان احکام وقف در برنامه رادیویی "دل و دیده"، تاکید کرد: وقف امر نیکی است که آثار و خیرات آن تا ابد شامل حال واقف می شود و از بهره های معنوی و اخروی آن سود می برد.