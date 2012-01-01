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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

نوری زاده در گفتگو با مهر:

6 کشتی گیر و مربی مازنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

6 کشتی گیر و مربی مازنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از حضور شش کشتی گیر این استان به دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور خبر داد.

غلام نوری زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اردو محسن حاجی‌ پور در 55 کیلوگرم، قاسم رضایی، داود گیل ‌نیرنگ و محمد رضا اکبری در 96 کیلوگرم و بشیر باباجان‌ زاده و بهروز یوسفی در120 کیلوگرم، شش کشتی گیر مازندرانی هستند که به تیم ملی فراخوانده شدند.

وی افزود: چهارمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با دعوت از 31 کشتی ‌گیر 16 تا 30 دیماه در خانه کشتی برگزار می‌شود.

دبیر هیئت کشتی مازندران، ابراز امیدواری کرد: کشتی گیران مازندرانی بتوانند همانند گذشته با درخشش در تمرینات، نظر کادر فنی را به خود جلب کنند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران خود را برای کسب سهیمه باقی مانده گزینیشی المپیک 2012 لندن که اوایل سال آینده در قزاقستان برگزار می شود، آماده می کند.

کد مطلب 1497965

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