عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای متنوع سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفت: در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه محدودیتی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به استفاده از آخرین تکنولوژی و فنآوری‌های تولید محصولات در مجتمع‌های مختلف پتروشیمی ایران، تصریح کرد: بر این اساس در شرایط فعلی محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی دارای بالاترین استاندارد و کیفیت تولید هستند.

معاون وزیر نفت از صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به بیش از 60 کشور جهان خبر داد و افزود: در برنامه پنجم و ششم توسعه در کنار افزایش ظرفیت تولید، متنوع سازی سبد تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون حدود 25 نوع محصول پتروشیمی در صنایع پتروشیمی ایران تولید می شود، تاکید کرد: پیش بینی می شود با راه اندازی طرحهای جدید پتروشیمیایی تنوع تولید محصولات به 83 نوع محصول در برنامه پنجم و ششم توسعه افزایش یابد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی، توضیح داد: در شرایط فعلی تمامی محصولات صنعت پتروشیمی ایران مطابق نظام نامه REACH مجوزهای لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا را دریافت کرده اند.

بیات با تاکید بر اینکه اخذ مجوز بین المللی ریچ از بالا بودن کیفیت تولید محصولات پتروشیمی در ایران حکایت دارد، تبیین کرد: با وجود اجرای قانون جدید ریچ برای صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا هیچگونه محدودیتی در صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران به کشورهای اروپایی وجود ندارد.

به گزارش مهر، اتحادیه اروپایی سال 2007 میلادی تصمیم گرفت سیستمی را تحت عنوان "ریچ" طراحی کند که بر اساس این پروژه جدید زیست محیطی باید تمامی مواد شیمیایی قبل از ورود به بازار اروپا مورد آزمایش قرار گیرند.



بر اساس نظام ‌نامه ریچ باید تمامی محصولات شیمیایی صادراتی به اتحادیه منطقه یورو زیر پوشش این قانون قرار بگیرند و تولیدکنندگان و وارد کنندگان محصولات پتروشیمی و شیمیایی باید آمار دقیقی از مواد تولید و وارد شده ارائه کنند، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق تولید و یا بازاریابی مواد ثبت نشده را ندارد.



از ابتدای سال 2011 میلادی تاکنون نزدیک به 30 محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران در لیست اتحادیه اروپا ثبت نام شده است و از این رو سهم حدود 11 درصدی کشورهای اروپایی در بازار محصولات پتروشیمی ایران حداقل تا سال 2013 میلادی حفظ خواهد شد.



در حال حاضر انواع محصولات پتروشیمی ایران به 17 کشور اروپایی صادر می شود به طوریکه در شرایط فعلی ایران دومین صادرکننده بزرگ صادرات پلی اتیلن سنگین و متانول به کشورهای اروپایی است.



بر اساس آمارهای نیمه رسمی، جمهوری اسلامی ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به کشورهای مختلف اروپایی صادر می کند.