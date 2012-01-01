استکبار جهانی به دنبال معرفی اسلام به دینی بدور از تمدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی صبح روز یکشنبه در جمع مربیان کلاس های تربیت آموزشیار قرآن کریم در کانون مسجد النبی(ص) سرخه افزود: وظیفه همه دلسوزان به نظام در برابر توطئه ها و شیوه های دشمن، پی ریزی و استحکام باورهای دینی و اعتقادات ناب محمدی است.

وی با بیان اینکه دشمن از دو راه ضلالت و جهالت سعی در تحریف عفاف و مذهب شیعه دارد اظهار داشت: از این رو مسوولان و دست اندرکاران باید سعی در بالا بردن بصیرت مردم به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشند.

بخشی در پایان، حماسه نهم دی را روز میثاق امت با ولایت بیان کرد و اظهار داشت: اطاعت از راه ولایت زمینه ساز الفت و یکدلی است و تمسک به این حبل الله ما را از انحراف و کج روی ها مصون خواهد داشت.