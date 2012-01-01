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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

حجت الاسلام بخشی:

استکبار جهانی به دنبال معرفی اسلام به دینی بدور از تمدن است

استکبار جهانی به دنبال معرفی اسلام به دینی بدور از تمدن است

سرخه - خبرگزاری مهر: سرپرست کانون فرهنگی تبلیغی سرخه گفت: استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و انگلیس سعی دارند تا اسلام را به عنوان دینی سخت گیر، خون ریز و بدور از تمدن به دنیا معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی صبح روز یکشنبه در جمع مربیان کلاس های تربیت آموزشیار قرآن کریم در کانون مسجد النبی(ص) سرخه افزود: وظیفه همه دلسوزان به نظام  در برابر توطئه ها و شیوه های دشمن، پی ریزی و استحکام باورهای دینی و اعتقادات ناب محمدی است.

وی با بیان اینکه دشمن از دو راه ضلالت و جهالت سعی در تحریف عفاف و مذهب شیعه دارد اظهار داشت: از این رو مسوولان و دست اندرکاران باید سعی در بالا بردن بصیرت مردم به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشند.

بخشی در پایان، حماسه نهم دی را روز میثاق  امت با ولایت بیان کرد و اظهار داشت: اطاعت از راه ولایت زمینه ساز الفت و یکدلی است و تمسک به این حبل الله ما را از انحراف و کج روی ها مصون خواهد داشت.

کد مطلب 1497969

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