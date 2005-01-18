  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

ساختار مديريتي انجمن عكاسان بحران مشخص شد

اولين جلسه رسمي انجمن عكاسان بحران پس از برگزاري اولين مجمع عمومي انجمن در نمايشگاه عكس "جوانه هاي بم" برگزار شد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين جلسه اعضاي هيات مديره، سيد عباس ميرهاشمي را به عنوان خزانه دار، اميرعلي جواديان به عنوان مديرمسوول و نايب رييس انجمن، مجتبي آقايي رييس هيات مديره و رييس انجمن و بهزاد فيروزي را به عنوان دبيرانجمن انتخاب كردند.

اعضاي هيات مديره همچنين مسوولين كميته هاي انجمن را نيز برگزيدند.

دراين راستا حسن سربخشيان، مسوول كميته فني، محمد فرنود مسوول كميته ارتباطات، تبليغات، انتشارات واطلاع رساني، سيد عباس ميرهاشمي مسوول كميته تشكيلاتي، پشتيباني، مالي و خزانه داري و محمد اسلامي راد به عنوان مسوول كميته طرح و برنامه ريزي آموزشي، تحقيقات وامور بين الملل انتخاب شدند.

 

 

کد مطلب 149797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها