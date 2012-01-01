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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

مهدی مهدوی کیا:

فکر می‌کنم پرسپولیس منزل آخرم باشد/ دنیزلی مربی توانایی است

فکر می‌کنم پرسپولیس منزل آخرم باشد/ دنیزلی مربی توانایی است

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از ورود به محل تمرینات تیم پرسپولیس گفت: فکر می‌کنم پرسپولیس منزل آخرم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا که ساعت 9:45 صبح امروز یکشنبه و پس از سال‌ها دوری در تمرین پرسپولیس حاضر شد در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از اینکه بعد از 13 سال به پرسپولیس آمدم، خوشحالم و فکر می‌کنم پرسپولیس منزل آخرم باشد.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس در نیم فصل اول شرایط سختی داشت و زیرفشار بود اما امیدوارم در نیم فصل دوم شرایط برعکس شده و با آمدن مربی جدید تیم متحول شود.

کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان و بازیکن جدید پرسپولیس در مورد مصطفی دنیزلی خاطر نشان کرد: من با دنیزلی کار نکرده‌ام اما طی جلسه‌ای که با او داشتم متوجه شدم مربی توانایی است و حسن مهمی که دارد اعتماد به نفس بالای اوست.

مهدوی کیا در پایان گفت: اعتقاد دارم پرسپولیس پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند در نیم فصل دوم نتایج خوبی را کسب کند ضمن اینکه پرسپولیس همیشه پرسپولیس است.

کد مطلب 1497970

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