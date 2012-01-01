به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان این استان کلنگ احداث قطعه جدیدی از بزرگراه میاندواب - سنندج - کرمانشاه بر زمین زده شد.

این قطعه بخشی از بزرگراه 425 کیلومتری میاندوآب - سنندج - کرمانشاه است که در 21 قطعه عملیات های ساخت آن اجرا می شود و قریب به 280 کیلومتر آن در استان کردستان قرار دارد.

قطعه 9 نیز در حد فاصل سد گاوشان تا انتهای کنارگذر کامیاران و حد فاصل محور سنندج - کامیاران به عنوان باند دوم طراحی شده و قرار است در مدت 30 ماه و با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال و به طول 40 کیلومتر احداث شود.

گفتنی است با آغاز عملیات اجرایی ساخت این قطعه در حال حاضر تمامی قطعات بزرگراه میاندواب - کرمانشاه در مسیر کامیاران - سنندج به جز دو قطعه شش کیلومتری در حال احداث است و عملیات اجرایی این دو قطعه نیز به زودی به اجرا در می آید.

محور میاندوآب – کرمانشاه یکی از 10 محور مهم شریانی کشور است که شمال غرب کشور را به جنوب غرب متصل می کند و استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام را در بر می گیرد.