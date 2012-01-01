مانور تبلیغاتی ملکه انگلیس با استفاده از سینما

به گزارش خبرنگار مهرٰ‌این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که این فیلم با وجود ساختار مطلوب از نظر کیفی از سوی برخی صاحب‌نظران به عنوان مانوری تبلیغاتی برای خانواده سلطنتی انگستان محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر دچار رسوایی‌های اخلاقی و مالی زیادی شده‌اند.

بوهم کارتر در فیلم «سخنرانی پادشاه»، نقش ملکه الیزابت را بازی کرد که در این فیلم تلاش زیادی را برای بهبود مشکل تکلم همسرش انجام داد.

این در حالی است که این اعظای نشان افتخار نه بر اساس کیفیت بازی ها که با توجه به ارائه چهره مثبت از خانواده سلطنتی انگلستان به چهره های سرگرمی‌ساز و هنری دنیا اعطا می‌شود و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. هر چند که کارتر برای این نقش نامزد دریافت اسکار نیز شد، اما در نهایت نتوانست آن را در سال گذشته به دست آورد.