سازماندهی42 هزار نفر پیشکسوت بسیجی در سازمان بسیج پیشکسوتان

به گزارش خبرنگارمهر همایش مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با حضور 600 نفر از نخبگان و منتخبین بسیج پیشکسوتان صبح امروز یکشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه حضور داشتند. همچنین سردار احمد کریمی رئیس سازمان بسیج پیشکسوتان در این مراسم با بیان اینکه این سازمان بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری اوایل سال 1389 تشکیل شد، گفت: ما در حدود 105 هزار پیشکسوت بسیجی داریم که از این تعداد 42 هزار نفر در سازمان بسیج پیشکسوتان سازماندهی شده اند ضمن اینکه در حدود 500 هزار نفر بازنشسته از سایر نیروهای مسلح داریم.