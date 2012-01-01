  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

محمدزاده:

دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مسکن مهر به قزوین پرداخت شده است

دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مسکن مهر به قزوین پرداخت شده است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین گفت: تاکنون دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اجرای طرح مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده به متقاضیان استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدزاده شنبه گذشته در جلسه راه و مسکن استان که با حضور علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهارداشت: بیش از 50 هزار واحد مسکونی در استان قزوین در دست ساخت است که 41 هزار و 800 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت حدود دو هزار واحد در بافت فرسوده و شش هزار و 400 واحد خود مالکیست.
 
محمدزاده تصریح کرد: 30 هزار واحد در مرحله سفت کاری و ساخت 16 مدرسه، دو ایستگاه آتش نشانی، شش باب مسجد و شش مورد فضای ورزشی نیز آغاز شده است.
 
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین یادآور شد: در بخش درمانی نیز شش مرکز خدمات درمانی و یک واحد کلانتری توسط وزارت مسکن در دست ساخت است و با اختصاص دو قطعه زمین شعب بانکهای ملی و مسکن به زودی در شهرک مهرگان افتتاح خواهد شد.
 
محمدزاده با تقدیر از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی اظهار امیدواری کرد: به زودی با افتتاح یک هزار واحد مسکونی مهر خانه دار شدن مردم استان محقق شود و مردم شیرینی این طرح بزرگ را احداث کنند.
 
کد مطلب 1497977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها