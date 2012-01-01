دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مسکن مهر به قزوین پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدزاده شنبه گذشته در جلسه راه و مسکن استان که با حضور علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهارداشت: بیش از 50 هزار واحد مسکونی در استان قزوین در دست ساخت است که 41 هزار و 800 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت حدود دو هزار واحد در بافت فرسوده و شش هزار و 400 واحد خود مالکیست.

محمدزاده تصریح کرد: 30 هزار واحد در مرحله سفت کاری و ساخت 16 مدرسه، دو ایستگاه آتش نشانی، شش باب مسجد و شش مورد فضای ورزشی نیز آغاز شده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین یادآور شد: در بخش درمانی نیز شش مرکز خدمات درمانی و یک واحد کلانتری توسط وزارت مسکن در دست ساخت است و با اختصاص دو قطعه زمین شعب بانکهای ملی و مسکن به زودی در شهرک مهرگان افتتاح خواهد شد.

محمدزاده با تقدیر از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی اظهار امیدواری کرد: به زودی با افتتاح یک هزار واحد مسکونی مهر خانه دار شدن مردم استان محقق شود و مردم شیرینی این طرح بزرگ را احداث کنند.

