در رویارویی استراتژیک با دشمن به نقطه سرنوشت ساز رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز یکشنبه در همایش مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت طی سخنانی اظهار داشت: پاسداری یک شغل نیست بلکه یک تکلیف الهی است، پاسداری یعنی ظهور عالی ترین احساس فداکاری برای دفاع از اسلام، آزادی، استقلال، حاکمیت ارزشهای الهی، حریم ولایت فقیه و حاکمیت اسلام که خداوند پس از هزار و چندصد سال به برکت انقلاب اسلامی، ملت مسلمان ایران را شایسته آن قرار داده است بنابراین چیزی نیست که بعد از رفتن از این مجمع از ما گرفته شود.

وی پاسداری را یک هویت تمام ناشدنی دانست و افزود: پاسداری جزء حقیقی ایمان ماست و عین نماز خواندن و روزه گرفتن جزو واجبات زندگی ما است.

سلامی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر دچار یک تناقض هستیم یعنی از طرفی باید در عرصه حضور داشته باشیم و از طرفی هم باید همه نسل ها فرصت پاسداری از انقلاب اسلامی را پیدا کنند چون این پاسداری منحصر به ما نیست.

وی تصریح کرد: در حقیقت مجبوریم که علم پاسداری از انقلاب اسلامی را به نسل نو بسپاریم چون ورود جوانان مومن به عرصه دفاع از انقلاب امری ضروری است و انقلاب اسلامی که موهبتی ابدی است همواره احتیاج به پاسداری دارد چرا که این انقلاب هرگز بدون دشمن نخواهد بود.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: بنابراین همه نسل ها باید بیایند در این ساختمان عظیم دفاعی قرار بگیرند و رسالت الهی خود انجام دهند و سپس از آن خارج شوند.

وی در بیان منزلت پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت گفت: هر چه پاسداران کهنسال تر می شوند به سرمایه معنوی عظیم انسانی برای نظام و کشور تبدیل می شوند به طوری که رفتن اینها از سپاه غم انگیز است.

سلامی با اشاره به لباس سبز پاسداری گفت: این لباس احرام ما و مصونیت بخش ما از انحرافات، معاصی و فجور است در حقیقت این لباس پاکی، آبرومندی، حیثیت ، اعتبار و هویت ما است.

وی ادامه داد: جنس کار سازمان بسیج پیشکسوتان ایجاد فضای جدیدی برای ادامه پاسداری از انقلاب اسلامی در کسوت پیشکسوتی است و پیشکسوتان اعضای وابسته به سپاه هستند و جداناشدنی اند.

سلامی با اشاره به فراز و نشیب های تاریخ انقلاب اسلامی اظهارداشت: در تاریخ 33 ساله انقلاب اسلامی حوادث شگفت انگیز، سخت و اعجاب برانگیزی را دیده ایم بطوری که پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت هم تجربیات یک نبرد جهانی را با خود دارند و هم در نبردهای امنیتی علیه دشمنان شرکت کرده اند و هم در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به ایفای نقش پرداخته اند. بنابراین کمتر شرایطی بوجود می آید که یک انسان در همه عرصه های نبرد طی 3 دهه درگیر باشد.

وی تصریح کرد:در مقاطعی که ما پیوسته مورد تهاجم دشمنان داخلی و خارجی بوده ایم موفقیت های بیشماری را کسب کرده ایم و در هیچ نبردی شکست نخورده ایم.

سلامی با بیان اینکه پیشکسوتان جهاد و شهادت آمریکایی را از آرزوهای خود دور کرده اند گفت: آنها دوست داشتند یک قدرت بی رقیب جهانی باشند و منابع ملی همه کشورها را به غارت ببرند و تعیین کننده سیاست ، امنیت ، اقتصاد و فرهنگ در همه کشورها باشند در حالی که شکست های سنگینی که از سوی انقلاب اسلامی به جبهه استکبار به رهبری ایالات متحده آمریکا وارد شد به طوری که در همه صحنه ها مجبور به پذیرش اراده انقلاب اسلامی ایران شدند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا می خواست یک عراق آمریکایی بسازد در حالی که امروز عراق به دست تربیت شدگان انقلاب اسلامی قرار دارد ، افزود: امروز نخل های زندگی و مقاومت به کابوسی برای اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و اینها همه از برکات مجاهدت خالصانه مردان و زنان انقلابی ایران است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: درحال حاضر همه سرمایه های اندوخته شده آمریکا در بلاد اسلامی در حال به آتش کشیده شدن است و تمام استراتژی های آنان در حال شکست خوردن هستند به طوری که غروب همه دیکتاتورها را دیده اید، می بینید و خواهید دید. همانطور که شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بودیم در آستانه فروپاشی امریکا قرار داریم و همه این تحولات مدیون طلوع خورشید اسلام از افق ایران است.

سلامی تصریح کرد: دیگر هیچ کس نمی تواند ذهنیت های ما را نسبت به حقانیت اسلام ، انقلاب، امام و رهبری خدشه دار کند چون در رکاب این امامان بزرگ طی 33 سال بوده ایم.

وی در ادامه به حماسه نهم دی اشاره کرد و افزود: ما نقش مردم و بسیج را در شکست دشمن و مایوس کردن آن در حماسه نهم دی مشاهده کردیم.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: نهم دی به اندازه همه ایام الله انقلاب اسلامی برای دفاع از اسلام و انقلاب ارزش داشت چرا که همه مقاومت ملت شریف ایران در برابر تحریم ها و دفاع آنان در برابر تهاجم فرهنگی دشمن را به یاس و ناامید کشاند.

وی افزود: در حقیقت بزرگترین خطای استراتژیک دشمن در آن مقطع این بود که از نقطه نبرد عاشورا به جنگ مردم آمد، مردمی که کشته شدن برای آنها در چنین روزی آرزو بود.

سلامی با بیان اینکه ما در این رویارویی استراتژیک با دشمن به نقطه سرنوشت ساز رسیده ایم ، گفت: خوشبختانه موازنه قدرت به نفع جبهه اسلام در حال تغییر است و امروز جبهه انقلاب اسلامی نسبت به دشمنان دست برتر دارد به طوری که اطراف جمهوری اسلامی ایران با یک مقاومت مستمر به عنوان مدلی پذیرفته شده و توطئه پذیر به همه جهان اسلام تبدیل شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در حال حاضر تکلیف دنیای استکبار در حال روشن شدن است گفت: آنها نمی توانند سیاست و راهبردی روشن برای مدیریت تحولات جاری پیدا کنند و منفعلانه عمل می کنند.

وی در پایان خطاب به پیشکسوتان جهاد و شهادت گفت: سپاه امروز اراده کرده است که به پیشکسوتان مشابه شاغلین بنگرد و این یک استراتژیک تازه ای است.