به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو که خود را آماده حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن می‌کند به دعوت فدراسیون تکواندوی آذربایجان و با پنج تکواندوکار راهی باکو خواهد شد.

براساس تصمیم کادرفنی تیم ملی تکواندو محمد باقری معتمد و یوسف کرمی در این سفر تیم ملی را همراهی نخواهند کرد و مهران عسگری، فرزاد عبدالهی، علیرضا نصرآزادانی، کوروش رجلی و مسعود حجی زواره با هدایت فریبرز عسگری و علی محمد بسحاق راهی باکو خواهند شد.

تیم ملی آذربایجان در جریان رقابت‌های انتخابی المپیک در مرحله جهانی موفق به کسب یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش بانوان شد که برای کسب دو سهمیه باقی مانده ماه آینده راهی کازان روسیه می‌شود.

کلیه هزینه‌های سفر تیم ملی تکواندوی کشورمان به باکو برعهده فدراسیون تکواندوی آذربایجان بوده و در جریان این اردوی مشترک تیم ملی کشورمان دو دیدار دوستانه نیز با تکواندوکاران آذری خواهد داشت.