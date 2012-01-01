72 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران افزود: بیش از 23 هزار فرصت شغلی در بخش غیر مسکن و بیش از 28 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی استان باید تلاش داشته باشند تا بتوانیم فرصت شغلی تعهد شده استان را تامین کنیم.

طاهایی افزود: اعتبار شهرداریهای استان بیش از 70 میلیارد تومان بوده و حدود 50 میلیارد در پروژه های عمرانی هزینه می شود که باید اشتغال زایی بیشتری در این زمینه انجام شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هر 60 مترمربع در پروژه مسکن یک نفر شغل ایجاد می کند، افزود: پروژه های نوسازی سالانه حدود شش هزار نفر اشتغالزایی دارند.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: 146 نفر امسال در حوزه های انتخاباتی استان نام نویسی کردند.



طاهایی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا درحوزه انتخابی نمایندگان ورود پیدا نکنند وبیت المال را برای نامزدهای مورد نظر خود هزینه نداشته باشند.

استاندار مازندران، همچنین خواستار مشارکت حداکثری و با شکوه مردم در صنحه انتخابات از سوی مسئولان دستگاههای اجرایی استان شد.