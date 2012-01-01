ترویج شعائر دینی مهمترین هدف سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای هیئت های مذهبی شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان افزود: اهداف سازمان تبلیغات اسلامی بسیار گسترده و وسیع است که از مهمترین آنها، ترویج ارزش های مکتب اسلام و گسترش فرهنگ و معارف اسلام است.

وی ضمن اشاره به هجمه دشمنان اظهار داشت: در جنگ نرمی که دشمن براه انداخته بیشترین هدف، سوء قصد به سوی جوانان است تا آنها را از صحنه دور سازند.

تقوی وظیفه متولیان فرهنگی علی الخصوص شورای هیات های مذهبی را در این زمینه بسیار مهم دانست و گفت: باید فعالیت فرهنگی و مذهبی هیئت های مذهبی هدفمند شود تا زمینه حضور و جذب جوانان را با هدف پاسداری از ارزش های دینی و مقابله با افکار انحرافی بیشتر فراهم کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان، ضمن ارزیابی دقیق از فعالیت هیئت مذهبی در دهه اول ماه محرم افزود: هیئت های مذهبی که مطابق منویات مقام معظم رهبری و مراجع عظام و در چارچوب دستورالعمل فعالیت می کنند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.