به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر صبح یکشنبه در حاشیه همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی گفت: امنیت اجتماعی بدون افکار عمومی پایدار نیست و رسانه‌ها در هدایت و مهندسی آن نقش مهمی دارند. باید بتوانیم امنیت اجتماعی و افکار عمومی را با هم یکی کنیم تا از این دو مقوله استفاده لازم را ببریم. نیروی انتظامی به مردم و رسانه‌ها نیاز دارد و روز به روز ارتباط ما با رسانه‌ها بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی یک تولید همگانی است گفت:‌ نقش نیروی انتظامی در استقرار امنیت اجتماعی بیشتر از تولید آن است. تمامی دستگاه‌ها به ویژه رسانه‌ها در تولید امنیت اجتماعی نقش ویژه‌ای دارند. خوشبختانه گارد نیروی انتظامی در این زمینه بازتر شده است. البته با ایده‌آل‌ها فاصله داریم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی افزود: پلیس هرگاه مردم را قبل از ماموریت‌ها توجیه کرد در ماموریت‌های خود موفق عمل کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سهم نیروی انتظامی در ارتقاء احساس امنیت گفت: نیروی انتظامی در استقرار امنیت نقش دارد و تمامی دستگاه‌ها در ایجاد احساس امنیت می‌توانند موثر باشند.

سردار کارگر در پایان ایران را یکی از بهترین کشورهای دارای امنیت معرفی کرد و تاکید کرد: اگرچه یکی از بهترین کشورها در بحث امنیت هستیم اما در حوزه افزایش احساس امنیت ضعف‌هایی داریم.