آمار نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس در نیشابور به 25 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلال هاشمی اظهارکرد: در هفت روز مهلت ثبت نام بهطور متوسط روزانه چهار داوطلب با تکمیل مدارک، ثبتنام خود را نهایی کردند.
وی بیان کرد: از مجموع 25 نفر داوطلب ثبت نام شده، سه نامزد خانم و دیگر داوطلبان را آقایان تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: در مجموع هشت نفر داوطلب با مراجعه به وزارت کشور و بقیه با مراجعه به ستاد انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه بهصورت حضوری نسبت به ثبتنام خود اقدام کردند.
فرماندار نیشابور بیان کرد: در میان ثبتنام شدگان علاوه بر نمایندگان فعلی، سه نفر داوطلب از نمایندگان ادواری، چهار نفر از مسئولان سابق شهرستان، پنج نفر استاد حوزه و دانشگاه، یک نفر پزشک، شش نفر فرهنگی شاغل، یک نفر فرهنگی بازنشسته، یک نفر تهیه کننده و کارگردان صدا و سیما، یک نفر شاغل دادگستری و یک نفر دهیار هستند که دو نفر از این داوطلبان خواهر و برادر هستند.
هاشمی بیان داشت: طبق برنامه زمانبندی شده وزارت کشور، اسامی ثبتنام شدگان برای اخذ تأییدیههای چهارگانه به دستگاههای مربوطه ارسال که پس از آن برای بررسی به هیئت نظارت انتخابات ارسال میشود.
وی افزود: باید تمامی دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، اعضای ستاد و مسئولان محترم کمیتهها تلاش خود را برای ایجاد فضای مناسب و نشاط اجتماعی و نیز مشارکت حداکثری مردم به کار گیرند و با برنامهریزی و انجام به موقع وظایف خود همگی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای نیشابور و تختجلگه، انتخابات را مایه عزت و اقتدار نظام دانست و تصریح کرد: اگر انتخابات مسیر خود را طی کند و با مشارکت حداکثری انجام شود مایه خشنودی مقام معظم رهبری و اقتدار نظام اسلامی در جهان است.
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