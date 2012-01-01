سلطانخواه وزیر بهداشت شد!/ تندیسها برای صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت که شب گذشته در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، با حاشیه های جالب و خواندنی همراه بود.

- مجری برنامه که یکی از مجریان صدا و سیما بود، در پایان سخنرانی دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت و هنگامی که خواست از وی برای ایراد سخنرانی تشکر کند، سلطانخواه را وزیر بهداشت خطاب کرد.

نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

- دومین جشنواره رسانه های سلامت در حدود 70 برگزیده داشت که به گفته مجری برنامه بیش از 30 نفر از برگزیدگان از بخشها و شبکه های مختلف صدا و سیمای مرکز و استانها بودند!

- رفت و آمدها برای دریافت تندیس و لوح تقدیر به حدی زیاد شد که برخی از برگزیدگان بدون اینکه با وزیر بهداشت مواجه شوند، مجبور بودند جوایز خود را بگیرند و پایین بروند.

- در بخش مربوط به ابطال تمبر یادبود دومین جشنواره رسانه های سلامت، همه افرادی که روی سن حضور داشتند، جمله ای را با مضمون سلامت نوشتند که دیگر جایی برای دیده شدن تمبر نبود!

- نظم و ترتیب دعوت از مهمانان برای اهدای تندیس های برگزیدگان به قدری به هم ریخته بود که مجری بعد از دقایقی تازه یادش می افتاد که باید یک نفر دیگر به جمع مهمانان روی سن افزوده شود!

- مدیرعامل بانک ملت که حسابهای وزارت بهداشت با این بانک است به عنوان یکی از برگزیدگان مورد تقدیر قرار گرفت.

- در حالی که خبرگزاریها و روزنامه های زیادی در ارتباط با اخبار حوزه سلامت فعالیت می کنند، اما بیشترین برگزیدگان مربوط به برنامه های مثبت صدا و سیما بود. تنها خبرگزاری که مورد تقدیر قرار گرفت خبرگزاری ایسنا بود.

- مجید قناد به عنوان یکی از برگزیدگان این جشنواره به شدت مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

- محمد مسلمی نیز که کارگردان برنامه فیتیله بود در بین برگزیدگان قرار داشت.

- همایون اسعدیان کارگردان فیلم سینمایی طلا و مس نیز برگزیده این جشنواره بود که البته در مراسم حضور نداشت.

- مجریان و گزارشگران برنامه های سلامت در صدا و سیما، بیشترین تعداد برگزیدگان این جشنواره بودند که برخی از آنها در 2 بخش تقدیر شدند.

- این مراسم با صف طولانی حاضرین برای خوردن شام راس ساعت 22 و 30 دقیقه به پایان رسید.