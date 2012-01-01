زمان و نحوه انجام مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری در دانشگاه شهید عباسپور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تکمیل ظرفیت دکتری معرفی شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور باید برای شرکت در مرحله دوم این آزمون که به صورت جلسه مصاحبه برگزار می شود، شرکت کنند.

براین اساس داوطلبان رشته های مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی و محیط زیست مهندسی آب و فاضلاب روز دوشنبه هفته جاری 12 دی ماه ، رشته مهندسی برق – گرایش های قدرت و کنترل روز پنج شنبه هفته جاری 15 دی ماه و رشته عمران مهندسی آب روز یکشنبه 18 دی ماه باید درجلسات مصاحبه شرکت کنند.

جلسه مصاحبه در روزهای اعلام شده به ترتیب حروف الفبا براساس حرف اول نام خانوادگی داوطلبان برگزار خواهد شد و

داوطلبان باید مدارک لازم همچون اصل و کپی کارت ملی ، اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه، عکس ، اصل و کپی فیش واریز مبلغ اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، اصل و کپی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان شاغل به تحصیل ، اصل و کپی تمامی مستندات لازم برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان و اصل و کپی تمامی مستندات لازم برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان را با خود به همراه داشته باشند.

همچنین به همراه داشتن اصل و کپی مدارک تحصیلی، ریزنمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، شرح مختصر پیشینه علمی و علائق پژوهشی ، یک نسخه از کلیه کتب، مقالات ، مجله یا کنفرانس چاپ یا پذیرفته شده ، مدرک معتبر زبان انگلیسی ، گواهی معتبر از افتخارات علمی و قرارداد یا گواهی معتبر مربوط به سوابق تدریس و فعالیتهای کمک آموزشی از موسسه و یا دانشگاه مربوطه و قرارداد یا گواهی معتبر مربوط به سوابق همکاری در پروژه های صنعتی و پژوهشی در روز مصاحبه الزامی است.