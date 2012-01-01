قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان هدف فریکو سیرجان است

مریم جهان نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی بسیار خوبی را در روز گذشته انجام دادیم و هر چند که در زمین حریف بازی می کردیم اما توانستیم با یک نتیجه خوب حریف خود را از پیش رو برداریم.

وی ادامه داد: سعی داریم که با تلاش بازیکنان خوبی که در اختیار داریم بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم و به بهترین عنوان در مسابقات لیگ برتر فوتبال دست یابیم.

جهان نجاتی ابراز داشت: رقابت در بالای جدول بسیار حساس است و ما می توانیم با ارائه یک بازی خوب حریفان پیش رو خود را از سرراه برداشته و با عنوانی در خور نام کرمان در نخستین سال حضورمان در رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان دست یابیم.

وی با بیان اینکه رقابت های فوتبال بانوان در سطح بسیار بالایی قرار دارد بیان داشت: هنوز تیم هایی هم که در انتهای جدول هستند شانس صعود به رده های بالاتر را دارند و به هیچ عنوان نمی توان تیمی را در این رقابت ها ضعیف قلمداد کرد.

جان نجاتی بیان داشت: امیدواریم که در سالی که در فوتبال آقایان دو تیم کرمانی نتوانسته اند جایگاه خوبی را کسب کنند دو تیم بانوان بتوانند بهتر ظاهر شوند و جایگاه در خور نام فوتبال استان کرمان را به دست بیاورند.

جهان نجاتی اظهار داشت: قول قهرمانی نمی دهم اما تمام سعی خود را برالی کسب نتایج خوب به کار می گیریم.

وی در خصوص شهرداری بم نیز گفت: این تیم نیز یکی از تیم های خوب استان کرمان است هر چند که بازیکنان غیر بومی زیادی را دارد اما امیدوارم این تیم بر سکوی قهرمانی خود در انتهای فصل تکیه بزند زیرا به نظر من توانایی این کار را دارد.

سرمربی تیم فوتبال فریکوی سیرجان بیان داشت: مشکلات مالی این تیم نیز حل شده است و باشگاه فریکو سیرجان حمایت خوبی از تیم ما داشته است.

