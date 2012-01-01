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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

مزروعی:

ساماندهی مساجد نیازمند برنامه منسجم است

ساماندهی مساجد نیازمند برنامه منسجم است

گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و امور روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه درامور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، با اشاره به وضعیت ساماندهی مساجد در مناطق اهل سنت استان، این امر را نیازمند برنامه ای کارشناسی شده و منسجم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو مزروعی صبح یکشنبه در نخستین جلسه رسیدگی به امور مساجد اهل سنت استان گلستان افزود: با توجه به وجود دستگاه های متعدد که هریک به نوعی در رابطه با موضوع مساجد استان فعالیت دارند، ایجاد وحدت رویه، توجه به مقتضیات استانی، درک شرایط منطقه ای و پرهیز از موازی کاری از جمله اهداف این مرکز است.

وی تصریح کرد: در بازدیدهای میدانی و مشاهدات عینی مشخص شد که برخی از مساجد اهل سنت استان به صورت طایفه ای و خانوادگی ساخته شده اند و به همین منظور برای بهبود شرائط و ارائه خدمات بهتر استقرار یک مکانیزم فعال جهت ساماندهی و هماهنگی دستگاه های متولی امری ضروری است.
 
مزروعی عنوان کرد: به تازگی آیین نامه ای از سوی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ارسال شده که به تصویب نمایندگان مقام معظم رهبری در مناطق نیز رسیده است.
 
نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان با تاکید بر ضرورت طرح ساماندهی و تجهیز مساجد اهل سنت، این مهم را امری مفید، لازم و ضروری برشمرد.
 
آیت الله سید کاظم نورمفیدی، ضمن تقدیر از تلاش های مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، با بیان اینکه بحث مساجد در شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی از مدتها پیش مطرح بوده است، افزود: در راستای تحقق طرح ساماندهی مساجد، کسب اطلاعات و موارد منظور شده در این خصوص، اقدامی نوین و ضروری محسوب می شود.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اهمیت توجه به مساجد از دو بعد ظاهری و معنوی، تصریح کرد: حضور آحاد مختلف جامعه درمساجد امری مهم و بیانگر پایگاه مردمی آن است.

وی ادامه داد: حضور جوانان در مساجد باعث تربیت معنوی و مذهبی نسل جدید می شود.
کد مطلب 1498001

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