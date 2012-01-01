طرحهای عمرانی سرپل ذهاب پیشرفت فیزیکی 55 درصدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو، صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سرپل ذهاب گفت: در سالجاری 157 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف راهسازی، مسکن مهر، عمران شهری و روستایی، روکش آسفالت معابر و جاده، شهرستان سرپل ذهاب در دست ساخت است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: برای اجرای همگی این پروژه تاکنون 77 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

پیرو تاکید کرد: تصمیمات کمیته برنامه ریزی در این شهرستان، نقش مؤثر و تعیین کننده ای در پیشبرد و تحقق اهداف و برنامه های در این منطقه را ایفا می کند.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: مدیران باید با تلاش و همدلی در اجرای پروژه های این شهرستان تلاش دو چندانی داشته باشند و در اجرای سریع پروژه های این شهرستان سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.

فرماندار سرپل ذهاب در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر مسئولان و مدیران این شهرستان از تعامل و هماهنگی خاصی برخوردار هستند.