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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

پیرو:

طرحهای عمرانی سرپل ذهاب پیشرفت فیزیکی 55 درصدی دارند

طرحهای عمرانی سرپل ذهاب پیشرفت فیزیکی 55 درصدی دارند

سرپل ذهاب - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: طرحهای عمرانی در شهرستان سرپل ذهاب بیش از 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو، صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سرپل ذهاب گفت: در سالجاری 157 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف راهسازی، مسکن مهر، عمران شهری و روستایی، روکش آسفالت معابر و جاده، شهرستان سرپل ذهاب در دست ساخت است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: برای اجرای همگی این پروژه تاکنون 77 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

پیرو تاکید کرد: تصمیمات کمیته برنامه ریزی در این شهرستان، نقش مؤثر و تعیین کننده ای در پیشبرد و تحقق اهداف و برنامه های در این منطقه را  ایفا می کند.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: مدیران باید با تلاش و همدلی در اجرای پروژه های این شهرستان تلاش دو چندانی داشته باشند و در اجرای سریع پروژه های این شهرستان سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.

فرماندار سرپل ذهاب در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر مسئولان و مدیران این شهرستان از تعامل و هماهنگی خاصی برخوردار هستند.

کد مطلب 1498002

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