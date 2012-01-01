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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

هشت بهشت؛ پرونده چهاردهمین شماره اندیشه معلم

هشت بهشت؛ پرونده چهاردهمین شماره اندیشه معلم

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی چهاردهمین شماره از ماهنامه علمی فرهنگی "اندیشه معلم" را با پرونده ویژه‌ای با عنوان هشت بهشت پیرامون شهادت امام رضا (ع) منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از ماهنامه‌ "اندیشه معلم" که در بین معلمان مدارس توزیع می‌شود، مطالبی با عنوان‌هایی چون خطی از نور، در پناه خدا، آغاز انسان، دعوت به هشت بهشت، آغوش حرم آمده است .

پرواز در آسمان هشتم، مشهد ابرار، نرم‌افزار زیارت مجازی حرم امام رضا (ع)، یک زندگی یک پیام، باید از خود بگذری تا جان شوی از دیگر مطالب این نشریه هستند.

کتاب آموزش و تربیت "اندیشه معلم" به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تغذیه فکری معلمان به شمارگان 20 هزار نسخه در سراسر کشور منتشر می‌شود.

کد مطلب 1498007

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