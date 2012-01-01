آمار ازدواج در سقز 12.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان شامگاه یکشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سقز اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون آمار ازدواج های ثبت شده در شهرستان سقز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 12.5 درصد افزایش یافته است که این مهم برای دومین سال پیاپی در این شهرستان عملی می شود.

وی با اشاره به روند کاهش آمار طلاق در شهرستان سقز طی سال گذشته و امسال یادآور شد: در کنار افزایش آمار ازدواج در این شهرستان برای دومین سال پیاپی نیز آمار طلاق در حال کاهش است و انتظار می رود که با مشارکت خود مردم به ویژه خانواده ها این وضعیت کاهش طلاق همچنان ادامه داشته باشد.

فرماندار شهرستان سقز گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه های مسئول تا پایان آذرماه سال جاری آمار طلاق در شهرستان سقز در مقایسه با مدت مشابه 5.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

افشاریان در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به جایگاه و نقش ثبت احوال در حوزه های مختلف به ویژه تلاش برای دسترسی بهتر به آمار و اطلاعات دقیق در کشور گفت: ثبت احوال با جمع آوری و ثبت وقایع حیاتی دولت را برای برنامه ریزی بهتر یاری می کند و این یک نیاز اصلی برای کشور است.

وی در پایان افزود: ثبت احوال اقدامات مناسبی برای مکانیزه کردن ثبت وقایع حیاتی مانند صدورشناسنامه و ثبت اسناد و مدارک عملیاتی کرده است که انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد.

