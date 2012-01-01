نشست اعضای شورای فرهنگی اهل سنت گلستان و گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان صبح یکشنبه در جمع اعضای شورای فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت اهل سنت استان های گلستان و گیلان افزود: وحدت بین شیعه و سنی از ابتدای پیروزی نظام اسلامی برهمین منوال بوده است و امروز بعد از گذشت 32 سال از انقلاب، این منطقه از حیث وحدت اقوام بی نظیر است.

آیت اله نورمفیدی تصریح کرد: برای تنظیم و تدوین بهتر برنامه های فرهنگی در اهل سنت لازم است از دیدگاه های صاحب نظران و افراد باتجربه آنان استفاده شود و بسیاری از امور اجرایی به کمک آنان صورت پذیرد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان گفت: دهه سوم انقلاب اسلامی به نام دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده و این بیانگر ضرورت عزم و اراده ملی همه آحاد مردم اعم از شیعه و سنی است.

وی افزود: اجرای موفق الگوی پیشرفت، باعزم و اراده ملی همه آحاد جامعه با تکیه برقابلیت‌ها و توانایی‌های کشور و منطقه میسراست.

رئیس اداره فرهنگی و امور روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه درامور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد و پیشینه کاری شورا گفت: این شورا با نمایندگانی از ادارات و سازمان هائی تشکیل می گردد که به نوعی در امور فرهنگی اهل سنت فعالیت می کنند.

خسرو مزرعی افزود: طرح های پیشنهادی پس از تصویب در این شورا قابلیت دریافت اعتبار و اجرا را خواهد داشت.

وی با اشاره به جلسات قبلی این شورا درماه های گذشته از تصویب 12 طرح و ارسال آن به دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به منظور تصویب نهایی و تخصیص بودجه خبر داد.

در ادامه این جلسه امام جمعه بندرترکمن نیز باشاره به همفکری و تعامل خوب علمای شیعه و سنی گفت: استان گلستان شاهد روابط حسنه اقوام و مذاهب بر محور اسلام و وحدت اسلامی است و باید قدر این شرایط را بدانیم و در پرتو آن به ارایه خدمات هرچه بیشتر و بهتر به اهالی متدین استان بپردازیم.

حجت الاسلام محمد صالح منصوری اظهار داشت: در مراسم دهه محرم امسال شاهد حضور چشمگیر اهل سنت بندرترکمن بودیم که این مهم از سوی صداو سیمای استانی انعکاس ضعیفی داشت.