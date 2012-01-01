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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

امینی مفرد:

نمایشگاه منطقه ای نماز در گرگان برگزار می شود

نمایشگاه منطقه ای نماز در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: نمایشگاه و جشنواره منطقه ای نماز در این دانشگاه برگزار می شود.

تقی امینی مفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به مسائل فرهنگی را از اصلی ترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در این راستا و براساس مصوبات شورای فرهنگی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی نمایشگاه و جشنواره منطقه ای آثار فرهنگی، علمی، هنری با موضوع نماز اسفندماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود.

امینی مفرد گفت: در این نمایشگاه آثار دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی واحدهای منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی ( استانهای سمنان و گلستان ) با موضوع نماز در زمینه های خوشنویسی، نقاشی، شعر، داستان و مقاله، تحقیق و پژوهش، فیلم و عکس، گرافیک، وبلاگ نویسی، صنایع دستی و .... در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1498016

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