به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قدمیاری اظهارکرد: پیگیری های جدی اعضای شورای اسلامی شهر سفید سنگ و همکاری مسئولین شهرستان و استان با مدیران شهرداری عاملی شد تا مقدمات عملیات احداث پل ورودی شهر سفید سنگ محقق شود.

وی افزود: بر این اساس پروژه احداث پل ورودی شهر سفید سنگ در دستور کار شهرداری قرار گرفته تا خواسته دیرینه مردم شهید پرور این شهر در آینده نزدیک تحقق پیدا کند.

قدمیاری گفت: خوشبختانه اعتبارات لازم برای این کار پیش بینی شده و مسئولان ذیربط قول مساعد داده اند تا از اعتبارات استانی نیز مبلغ مورد نیاز را به این پروژه اختصاص دهند.