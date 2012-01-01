500 هیئت مذهبی در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزایی با بیان این خبر اظهارداشت: از این تعداد تاکنون 450 هیئت ساماندهی و دارای مجوز فعالیت از اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان هستند و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته کار ساماندهی سایر هیئت های مذهبی این استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 383 هیئت نیز در ایام محرم به مراسم عزاداری و سوگواری پرداختند، بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری و با توجه به تشکیل کمیته های مختلف به ویژه ستاد شئون هماهنگی بسیار خوبی در راستای برگزار برنامه های ایام محرم ایجاد شده بود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان افزود: طی سال گذشته و امسال و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان حمایت های بسیار خوبی از هیئت های مذهبی صورت گرفته است که انتظار می رود هیئت های مذهبی نیز بتوانند از این حمایت ها در راستای برگزاری برنامه های بهتر بهره برداری کنند.

خزائی در پایان گفت: شرایط برای تشکیل و افزایش شمار هیئت های مذهبی در استان کردستان فراهم شده است و اداره کل تبلیغات اسلامی این استان نیز آمادگی دارد تا بیش از سالهای قبل از برنامه های این هیئت ها به خوبی حمایت کند.

